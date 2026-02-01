Antonio Gaudí: el arquitecto de Dios, su camino hacia la santidad y sus obras más emblemáticas de Barcelona

El arquitecto español Antoni Gaudí – quien es el máximo representante del modernismo catalán y que es autor de numerosas obras arquitectónicas reconocibles como la famosa Sagrada Familia y la Casa Batlló de Barcelona – es una figura no solamente venerada en su profesión, sino en la religión católica, la cual ve a Gaudí como una figura divina por idear una de las iglesias que más se asemejan a la sensación de estar camino al cielo.

Un reportaje del diario francés Le Monde se hizo eco de ello el pasado domingo al recoger las impresiones de los barceloneses, quienes todavía tienen la impaciencia de que su ciudadano más ilustre – cuyo centenario de su fallecimiento se conmemora este año - pueda ser certificado cuanto antes como un santo por las autoridades eclesiásticas de El Vaticano.

Si bien la Santa Sede ya consideró en abril de 2025 a Gaudí como un ‘venerable’ en el camino de la santidad por iniciativa del Papa Francisco, su sucesor, el Papa León XIV, será el encargado de continuar con la iniciativa dispuesta por su predecesor en junio próximo.

Una decisión que en 2025 fue llevada a cabo por Francisco gracias al aporte de historiadores, teólogos, cardenales y obispos del Dicasterio de las Causas de los Santos de la Santa Sede. Un venerable – que es el estatus bajo el que ahora mismo está Gaudí en los ojos de El Vaticano – es un cristiano que, con motivo de haber vivido de acuerdo con las virtudes cristianas, es candidato a ser beatificado.

La consideración de venerable constituye asimismo el segundo paso en el camino de la canonización, después de haber sido examinada la práctica “constante y alegre de las virtudes teologales y morales durante un largo período de su vida”, según afirma el sitio web de la propia Sagrada Familia.

El diario británico The Guardian, por su lado, aseguró que muchos admiradores de Gaudí – al hacer un estudio dedicado a su obra – se convirtieron al catolicismo. Un aspecto que, según afirmó a este rotativo en el año 2003, el presidente de la Asociación para la Beatificación de Gaudí José Manuel Almuzara. De este modo, Barcelona y los seguidores de la obra de Gaudí lo consideran como ‘el arquitecto de Dios’.

Una de las tantas biografías – citadas por Le Monde – sobre Gaudí contiene esta descripción en la que, más allá de lo informativo, se implora al Vaticano a considerarlo de una vez por todas un santo de la fe católica: “Dios, nuestro Padre, que insuflaste en tu siervo Antoni Gaudí, arquitecto, un gran amor por tu Creación (...) Concédeme el éxito en el cumplimiento de mi tarea y dígnate glorificar a tu siervo Antoni, otorgándome, por su intercesión, la gracia que te pido (enuncia tu petición). Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.”