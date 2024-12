Aproximaciones al discurso patriótico en el servicio público

El primer discurso de un presidente

Las figuras políticas (presidentes, directores, líderes, entre otros) buscan legitimar su labor a través del discurso patriótico. Pongo por caso el discurso del presidente José Raúl Mulino el 3 de julio de 2024. Las expresiones «Trabajaré duro para que todos tengan un mejor país donde crecer vivir dignamente y desarrollar sus talentos» y «Ayúdenme a volver a enaltecer el valor del servicio público» encierran proposiciones de fondo asociadas al sentido de “patrius”: se trabaja duro por la tierra, la patria se constituye a través de la familia, el servicio público se debe a lo patriótico; y Panamá como espacio físico o simbológico es el objeto de la patria. Ante estas ideas, difícilmente exista una oposición, todos los ciudadanos deberíamos trabajar por Panamá.

Sin embargo, la cuestión radica en ¿cómo se logrará y qué perspectivas de trabajo se asumirán? Ahora bien, se reflejan la predominancia de una tierra, de un colectividad y de identidad en las declaraciones: «Panamá es el mejor lugar del mundo y no hay privilegio ni orgullo más grandes que ser panameño» «Panamá es un país amigo de las buenas causas y no permitiremos más señalamientos que perjudiquen nuestra capacidad económica, manchen nuestro prestigio y socaven en la imagen del país, voy a hacer respetar a Panamá y recuperar nuestro buen nombre que ha sido mancillado (...)». Se evoca la “patria” como el ideal y de ensueño.

El privilegio pareciera que no se obtiene por otros medios. Por predisposición esta tierra es buena, goza de prestigio, exige respeto y el cumplimiento de leyes. El orador se desdobla, en ocasiones recae sobre él la responsabilidad de cambiar la “patria”; en otras, no. Se comparte con el “nuestra” o el “nosotros”, acciones que cambian la imagen de una patria mal gestionada hasta la actualidad. Este orador intercambia con su audiencia el sentido de patria, las responsabilidades que conlleva a un futuro digno, no obstante, oscurece el cómo se realizan y si corresponden con las necesidades de la ciudadanía según las circunstancias en las que viven.