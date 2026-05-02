Aristides Ureña: ‘Los jóvenes son los actores más valiosos para cambiar el sistema cultural’

El artista contemporáneo multidisciplinar Aristides Ureña Ramos continúa en su labor de seguir aportando a la escena artística y cultural en el país. Pronto desarrollará una labor de acompañamiento a la delegación panameña que este año participa una vez más de la sexagésimo primera edición de la Bienal de Arte de Venecia (Italia), la cual comenzará su andadura este próximo 9 de mayo.

El pabellón de Panamá – que tiene como sus curadoras a Ana Elizabeth González y Mónica Kupfer, y de comisionado al Director General de las Artes del Ministerio de Cultura Gianni Bianchini – presentará la propuesta ‘Hipertición tropical’ por el dúo artístico conformado por Antonio José Guzmán e Iva Jankovic, quienes reúnen en un solo proyecto el textil, el sonido y la memoria en una aproximación multidisciplinaria que tiene como fin revisitar las rutas y los imaginarios del Atlántico Negro, una cultura híbrida y transnacional que surge de la experiencia histórica de la diáspora africana.

Ureña además se desplazará en los próximos días a Italia para concretar una alianza de la Fundación Aristides Ureña con la institución privada Polillo Art Container (PARCO) de Milán, con el fin de seguir ampliando su labor como organización sin fines de lucro la cual consiste tanto en la creación de espacios de encuentro social y cultural así como la innovación y promoción de las artes contemporáneas a nivel nacional e internacional. Así mismo, su objetivo es el fortalecimiento de la identidad cultural, el desarrollo de los conocimientos de excelencia y fomentar su difusión en escenarios de gran prestigio.

La Estrella de Panamá tuvo la ocasión de conversar con el artista – también conocido como el ‘cholito veragüense’ – sobre diversos tópicos que le conciernen tanto del estado actual del sistema cultural panameño como el establecimiento de una diferenciación clara entre el arte moderno y el arte contemporáneo.

En lo que se refiere al estado actual del sistema cultural panameño, Ureña considera que el mismo vive “una apatía generalizada hacia las artes contemporáneas fruto de una educación no adecuada a los nuevos retos y una atención anestesiada hacia este tema”.

“El problema es de fondo, muchos entienden ‘lo contemporáneo’ tomando como referencia a la definición que nos brinda la Real Academia Española, que nos describe su significado como “todo lo que está pasando en la actualidad” y eso es verdad. El problema consiste en que, para el arte contemporáneo, no es igual, debido a que entra en la definición de los lenguajes artísticos”, argumentó Ureña, al ser consultado por este diario sobre cómo se debería comenzar a pensar en un análisis profundo del sistema cultural panameño más que fijarse meramente en el concepto del arte contemporáneo.

En otro orden de ideas, Ureña expresó lo siguiente en cuanto a la diferenciación entre arte moderno y contemporáneo: “El arte moderno es esa fatiga artística para realizar una obra maestra que se encierra a sí misma. El arte contemporáneo es esa operación que necesita un espacio o territorio donde a través de la multidisciplinariedad de técnicas analizas posibilidades que evocar, seleccionar, documentar, sus operaciones artísticas.

Dando mas libertades al artista, el arte contemporáneo incluye las técnicas del arte modernas y las amplias a nuevos horizontes”. Seguidamente, subrayó que el valor de saber esta distinción es de suma importancia ya que se habla en la actualidad se habla de arte post contemporáneo, el cual es una superación del arte contemporáneo.

Para poner en perspectiva el panorama actual para el artista panameño, el artista contemporáneo multidisciplinar contempla en primer término una desarmonía del pensamiento artístico a nivel global. Algo que se genera en un contexto en el cual las instituciones encargadas de la administración de todo aquello con las artes y la cultura se enfrentan a presupuestos cada vez más reducidos, lo cual – en su punto de vista – obliga a replantearse cómo se financia y se valora el arte.

“Los presupuestos de los museos de todo el mundo se han visto reducidos durante años debido al aumento de los costos, la disminución de la financiación y los cambios en el público. Instituciones grandes y pequeñas buscan desesperadamente soluciones, desde subir el precio de las entradas hasta gravar a los turistas, pasando por reforzar los patrocinios corporativos, con el objetivo de aumentar los ingresos. Arremetidas bien enfrentadas en Panamá, en un momento de crecimiento de las industrias culturales”, sostuvo.

De igual forma, Ureña consideró que hay que hacer cambios urgentes para que tanto el sistema cultural panameño como los trabajadores de la cultura puedan tener una mejor perspectiva de futuro.

“Debemos marchar hacia una sociedad donde no se entienda el empeño del trabajo como privilegios adquiridos, más bien con una conciencia de responsabilidad hacia el bienestar de todos. Empeñarnos en la excelencia educativa, en la trasparencia de sus cambios, en poner actores nuevos comprometidos en una nueva visión de país. Para los jóvenes en exigir nuevas didácticas y ser conscientes de que son ellos los sujetos más valiosos para este cambio, arremangarse las vastas de los pantalones para pasar con el charco”, planteó.

Ureña concluyó finalmente la entrevista con una radiografía del hombre panameño.

“Panamá es el país de lo contradictorio, conviven muchas memorias, variados pensamientos, un crisol de razas, miles de sensaciones. Es un espacio donde se encuentran muchas diversidades, un Macondo que supera la fantasía de García Márquez...y aun así nos une una sola voluntad guida en único propósito avanzar juntos en nuestras metas. Somos un país unido por un solo cromosoma que nos hace caminar junto en nuestras diversidades”, expresó.