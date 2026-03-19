Así se inauguró la segunda edición de Panama Pinta Week

Con el asomo del atardecer planeando sobre la Ciudad de las Artes y el reloj marcando las 5:30 pm del 18 de marzo, poco a poco iban llegando los 500 invitados a la inauguración de Panama Pinta Week, una semana en la que Panamá será el epicentro de las miradas de la conversación del arte contemporáneo internacional hasta el próximo 22 de marzo.

Si cabía alguna duda de que algo extraordinario se estaba llevando a cabo, ello se disipaba con la exhibición de un vehículo eléctrico Porsche Macan Electric intervenido por la artista contemporánea Alexandra Izrastzoff. En conversación con este diario, Izrastzoff – argentina residente en Panamá – comentó que el proceso fue un ‘desafío’ que duró aproximadamente tres días.

“Yo pinto en gran formato, pero yo no había pintado algo de estas características. Fue un lindo desafío. Me siento muy feliz y agradecida de que me hayan hecho parte de la inauguración con esta intervención. Yo me inspiré con la naturaleza y el movimiento en sí mismo. Para mí, Panamá es naturaleza, biodiversidad y selva, y quise reflejarlo así en el vehículo”, comentó Izrastzoff sobre su obra.

Fue así cuando la reflexión y la creatividad brindadas por las piezas de arte contemporáneo conformaron un oasis visual reunido en dos exposiciones.

La primera de ellas fue la de ‘Territorios en conexión’, la exhibición curada por la directora artística de Pinta Irene Gelfman, la cual reúne prácticas contemporáneas de Lulu V. Molinares, Sandra Monterroso, Antonio José Guzmán, Iva Jankovic, Ana Teresa Barboza, Ana Elena Tejera, Milko Delgado, Cristina Flores Pescorán y Ana Elena Garuz.

En sus obras se veía la conjunción de materiales y temáticas tomando como base el cuerpo, el territorio y la experiencia. Con la utilización de elementos como el textil, el video y la performance, los participantes de la exposición buscan exponer a Panamá como un sitio de construcción colectiva, diversidad cultural y expansión de la escena artística regional. Todo ello con una estética que inundaba el auditorio gracias a la colaboración de las galerías de arte Diablo Rosso, Espacio Líquido, NG Gallery, Fundación Casa Santa Ana, quienes colaboraron en estas activaciones artísticas.

Los asistentes – que oscilaban entre los periodistas especializados y los coleccionistas de arte, hasta los trabajadores del sector de la cultura y algunos diplomáticos – disfrutaban de esta degustación visual contemporánea con una copa de vino o prosecco en la mano. A medida que la tarde iba dando paso a la noche, se iban calentando los motores y el bullicio de las interesantes y desprolijas conversaciones daba paso a la luz tenue que indicaba que los invitados especiales encargados de dar el pistoletazo de salida al evento estaban por llegar.

Poco a poco, entraban en escena figuras como el director global de Pinta Diego Costa Peuser, la ministra de Cultura Maruja Herrera, la directora de Cultura de la Alcaldía de Panamá Verónica Arosemena Méndez, y el director de la entidad financiera EFG en Panamá Roger Castillero, entre otros.

Ya llegados al escenario principal, era momento de dar por iniciada una semana que convertirá a la ciudad en un clúster expositivo y creativo con la realización de experiencias inmersivas y la activación de diversas actividades culturales en los distintos puntos del arte contemporáneo entre los que están el Centro Cultural de España Casa del Soldado, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, la Fundación Casa Santa Ana, y las galerías Arteconsult, NG Art Gallery, Mateo Sariel Galería, Diablo Rosso. La programación completa se podrá consultar en la página web www.pinta.art/panama/agenda.

El director global de Pinta Diego Costa Peuser reivindicó que este año la convicción de que Panamá es un territorio de conexión para el arte contemporáneo de la región, es la que guía la segunda edición de Pinta Week Panamá. “Reafirmamos nuestro rol como una plataforma de visibilidad de la escena artística y cultural de Panamá. Una comunidad artística potente con voces singulares, y que dialoga con la región y con el mundo. Le doy gracias a la comunidad artística, por su entusiasmo, su generosidad y su compromiso con el proyecto que hace posible que Pinta Art Week siga creciendo”, expresó Peuser.

Por su lado, el director de la entidad financiera EFG en Panamá Roger Castillero reivindicó el apoyo al arte latinoamericano así como al arte panameño. “En el 2026, Pinta continúa su expansión en el continente latinoamericano, abriendo nuevas ciudades, abriendo nuevas exposiciones y nuevas experiencias para que el arte siga surgiendo y sigamos desarrollando la cultura en nuestro país”, dijo sobre una iniciativa global que empezó en el 2014 y que llegó a Panamá el año pasado.

La directora de Cultura de la Alcaldía de Panamá Verónica Arosemena aseguró que la celebración de Pinta Week en la Ciudad de Panamá refleja el potencial cultural de la metrópoli. “Es un lugar donde las culturas dialogan, donde las historias se encuentran y donde lo local se proyecta al mundo entero. Hoy más que nunca queremos consolidarnos como un destino cultural de referencia y el epicentro de la cultura latinoamericana”, resaltó Arosemena, al tiempo que resaltó además los esfuerzos del Municipio por garantizar y mantener el sello de la capital como Ciudad Creativa Gastronómica de la Organización de las Naciones Unidas de la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En cambio, la ministra de Cultura Maruja Herrera se mostró orgullosa del recinto en el que se estaba celebrando el Pinta Art Week, y que ella impulsó en el año 2009 como la directora del entonces Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura).

En una entrevista previa sostenida con La Estrella de Panamá, Herrera afirmó que Panamá también tenía el potencial de ser un hub del arte contemporáneo no solo a nivel latinoamericano, sino a escala mundial. “Yo creo que tenemos que trascender y abrir el espacio euroamericano, continental, también el de África, tenemos una agenda global y estoy dispuesta a decirle al mundo quiénes somos y aquí estamos y que nos vengan a visitar”, exhortó Herrera

La titular del Ministerio de Cultura sostuvo además que la entidad está comprometida a “facilitar, apoyar al talento local y ayudar lo que haga la como el trascienda a nivel global”.

La inauguración cerró con un broche de oro particular. La presentación de la performance ‘Selva Humana’, de la mano de Ana Elena Tejera.

La génesis de este acto creativo versa sobre el cine expandido y el movimiento para evocar las memorias sumergidas de las comunidades y paisajes que quedaron bajo las aguas del Canal de Panamá. La danza circular – que duró aproximadamente 20 minutos - y las proyecciones sobre el cuerpo de las participantes forman parte de un acto en el que emergieron tanto archivos como ecos de un territorio y una selva perdidos.

Al terminar el acto, Tejera recibió el aplauso sostenido de un público que la ovacionó por cinco minutos. Para corresponderles, no solamente agradeció el gesto sino que finiquitó su actuación con un: “¡Vivan los pueblos!”. Un recordatorio de que el arte, más allá de contemplar la capacidad del talento del ser humano, sirve para reivindicar y recordar las huellas del pasado.