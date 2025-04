Ballenas y delfines, mamíferos marinos que surcan las aguas oceánicas

Veterinaria especializada

Ella se refiere al origen de la especie y resalta que “En la evolución, el cetáceo era un animal terrestre, que tenía cierta forma, pero su tamaño tan grande no permitía que tuviera disponibilidad de alimento. Así que buscando su alimentación este espécimen, que fue el primero de los cetáceos se fue al agua y mucha de su fisiología y anatomía cambiaron y se adaptó a vivir en el medio marino”.

Formación

Esta veterinaria estudió la profesión en la Universidad de Panamá. “Empecé a estudiar veterinaria, afirma, y a menudo me preguntaban cuál era la especie que me llamaba la atención y yo siempre quise estudiar los cetáceos. Al principio, la gente se reía porque me decían que en qué parte de Panamá yo iba a hacer esto. Yo les decía que había dos costas y debía haber un lugar”.

Confiesa que fue un profesor quien la entusiasmó para estudiar a las ballenas y los delfines: “...un profesor de la universidad, tuvo un cargo alto en una Autoridad Nacional y me dio la oportunidad de estudiar a los cetáceos y me dijo que no había nadie en Panamá que lo hiciera y que yo podría ser la primera”.

Ahora se siente satisfecha con ese espacio que se abrió a ella. “Entonces se me dio la oportunidad y realmente ha sido un mundo bastante maravilloso de ver todo lo que uno puede aprender de estos animales directamente: su comportamiento, su fisiología, su anatomía y, sobre todo, la manera como se adaptan al medio”.

Sobre su formación, explica cómo llegó al tema: “Antes de estudiar los cetáceos, en mi memoria siempre estuvo el interés de conocer profundamente sobre estas especies, sin embargo, para llegar allí tuve que estudiar otros animales. Hice pasantías con caballos; me llamaban la atención los equinos y, sobre todo, la manera como había que tratarlos. Al principio me daba muchísimo miedo, pero aprender a tratar en caballo, da mucha información”.