‘Bronca’ y las mejores series de ‘streaming’ de 2023

En las últimas semanas del año nos dedicamos a recordar algunas de las mejores series de plataformas de streaming que han salido de la caja de lo convencional y seguro, para traer historias desgarradoras, inspiradoras, maquiavélicas o de comedia para cautivar a la audiencia global.

Con múltiples giros de trama y finales inesperados, series como Sucesión y Bronca dejaron estándares altos en cuanto a una narrativa que sabe dar continuidad, así como drama y ligereza en distintos géneros. Por otro lado, series como Queen Charlotte dieron sorpresas en el género romántico y juvenil, añadiendo a la lista de adaptaciones literarias que llegan a la pantalla chica para todo público.

Para los amantes del suspenso y los cambios de ritmo, los estrenos de La caída de la casa Usher y The Last of Us han sido bien recibidos por la crítica y las audiencias, dejando ver un abanico variado de géneros e historias manejadas con metáforas lo suficientemente sutiles como para no aburrirnos con vueltas innecesarias en los arcos de los personajes.

Así, damos paso a: