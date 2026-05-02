Cannes: la antesala del Oscar

Ese enganchar las películas que están en Cannes con la estatuilla dorada comenzó, de manera cada vez más evidente, a partir de la década de 1990 con largometrajes que se llevaron la Palma de Oro como <b>The Piano</b> (1993, 8 nominaciones al Oscar y venció en las categorías de actriz para Holly Hunter, actriz de reparto para Anna Paquin y guion original), <b>Pulp Fiction</b> (1994, obtuvo 7 nominaciones y venció en el aparte de guión original) y <b>Secrets &amp; Lies</b> (1996, 5 nominaciones y consiguió guion original).También conquistaron la Palma de Oro y les fue bien en el Oscar a <b>The Pianist </b>(2002, mejor director, actor y guión adaptado), <b>Amour</b> (2012, mejor película internacional), Parasite (2019, mejor película, director, guion original y película internacional) y Anora (2024, mejor película, dirección, guion original, montaje y actriz principal para Mikey Madison).Hay títulos de aquella época que pasaron por Cannes (sin ganar la Palma de Oro) y después tuvieron acción en el Oscar como <b>Cyrano de Bergerac</b> (1990, 5 nominaciones, logró mejor vestuario),<b> Il Postino</b> (1995, 5 nominaciones, venció en mejor banda sonora), Shine (1996, 7 nominaciones y se alzó con mejor actor para Geoffrey Rush), <b>Life Is Beautiful</b> (1998, 7 nominaciones y estatuillas para el actor Roberto Benigni, más película extranjera y música) y<b> All About My Mother</b> (1999, mejor película extranjera).Otras visitaron Cannes y estuvieron nominadas al Oscar, aunque se fueron con las manos vacías en ambas ceremonias como <b>Farewell My Concubine</b> (una nominación), <b>Three Colors: Red</b> (tres), <b>The Sweet Hereafter</b> (dos) y <b>Central Station</b> (dos), entre otras.Entre el 2000 y 2009 visitaron Cannes y el Oscar cintas como <b>Amores perros</b> (nominada a película extranjera), <b>Babel</b> (ganó guion original), <b>El Laberinto del Fauno</b> (6 nominaciones, Oscar para su fotografía, dirección artística y maquillaje), The Diving Bell and the Butterfly (4 nominaciones) y Waltz with Bashir (nominada a película extranjera).De 2010 a 2019 se da el caso de<b> Amour </b>(Palma de Oro y Oscar a mejor película internacional), <b>The Great Beauty </b>(Oscar a mejor película internacional), <b>Biutiful</b> (2 nominaciones), <b>Midnight in Paris </b>(Oscar al guion original), <b>The Artist</b> (Oscar a mejor película, director, actor para Jean Dujardin, banda sonora y vestuario) y <b>Nebraska</b> (6 nominaciones), entre otras.