‘Casa de Juguetes’, o cómo el arte se convierte en un bálsamo

La interrelación que existe entre la memoria y la identidad de un ser humano es fundamental para poner las cosas en perspectiva y entender lo que sucede en el presente. Esa es la premisa de la exposición ‘Caja de Juguetes’ realizada por la artista Vanessa Balbo, que se verá durante todo un mes en la galería Arteconsult de El Cangrejo. Los ositos de peluche, los bodegones de frutas y las mascotas forman parte de la memoria pasada y presente que Balbo evoca a través del lienzo.

Como si fuera un libro abierto, la artista examina los objetos y los momentos que marcaron su vida por medio de una narrativa personal que se expresa por medio del color y el dibujo. En conversación con La Estrella de Panamá, la artista afirmó que denominó a su exposición “Casa de Juguetes”, porque evoca su infancia y todos esos momentos en los que la vida parecía más simple. Al producirse el fallecimiento de su madre y su abuela, Balbo sintió que con ellas también se fue su infancia.

Para ella, ver las fotos de esa época y recordar los momentos que la hicieron feliz, la hizo anhelar esos recuerdos preciados en los que su abuela la despertaba un sábado en la mañana para desayunar corn flakes y ver la televisión o cuando su madre la llevaba a la juguetería a comprar las muñecas que tanto le gustaban.

“Ver esas fotos me daba tanta felicidad y ya no pensaba tanto en la tristeza de la muerte sino en la felicidad de la vida que viví con ellas. Para mí, los juguetes eran una forma de inmortalizar esas memorias. Se sentía un poco hipócrita hacer retratos de personas que ya no están, a mí me gusta pintar a las personas en vivo y no en fotografías. Siento que es mucho más realista y divertido”, explicó.

Entonces, decidió reconstruir a su madre y su abuela a través de las memorias.

“Cuando vuelves al pasado a través de sus memorias, es una fragmentación que va evolucionando poco a poco cuando vas haciendo el cuadro. La memoria cambia, se transforma y se transmuta. Nunca se queda igual y no se va a volver a ese momento que ya se vivió”, añadió.

Balbo también busca que las pinturas se sientan desordenadas, como si la que está realizando esos cuadros es una niña que está plasmando allí sus trazos. “Más que todo, buscaba sentir diversión en mi proceso creativo y no dejar que el duelo me agobiara”, expresó.