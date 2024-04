Cine, comunidad y cultura, el gran mensaje de ‘Dios es una mujer’

Con un título llamativo, pero con intención de dejar a la audiencia con múltiples interrogantes, Dios es una mujer pretende llenar el vacío histórico y las incógnitas que dejó una promesa incumplida a Guna Yala.

De esta manera, el documental plantea varias preguntas alrededor del séptimo arte, la representación de la diversidad cultural dentro y fuera de la pantalla, así como las intenciones tras estos intentos de retratar a las diferentes etnias del mundo y otros cuestionamientos a la manera en que funciona el cine.

“Para mí es un título con un poco de ironía y un poco de provocación, porque cuando uno ve la película se da cuenta de que este título no es adecuado. Este era el título original de Pierre, y creaba un imaginario de que la comunidad [guna] era un matriarcado, que no lo es. Yo guardé este título porque el viaje de mi película comienza 50 años después [de la suya]”, explicó Andrés Peyrot, director de cine de origen francés, en una conversación con La Estrella de Panamá.

Realmente, Dios es una mujer es una cinta original del director de cine Pierre-Dominique Gaisseau, quien en su auge en el séptimo arte obtuvo múltiples logros como cineasta, incluso ganar un Óscar.

El francés viajó en 1975 a la comunidad de Ustupu, en la comarca guna, junto a su esposa, y su hija Akiko, con la intención de grabar una película sobre las diferentes costumbres de la población guna, en especial de sus mujeres, por la creencia de ser seres sagrados y líderes de la comarca.

Con la promesa de que al finalizar el filme tendrían la oportunidad de ver la película, Gaisseau regresa junto a su familia a París para no volver. Cincuenta años más tarde la película de los gunas no era más que una leyenda verbal pasada a las generaciones más jóvenes por los ancianos de la comunidad.

“Había escuchado un poco de esta historia, pero no tenía muchos detalles y finalmente tuve la oportunidad de hacer un viaje a Ustupu, cerca de 2012 o 2013, y cuando estábamos en la comunidad [los hermanos Wagua y yo] hablamos de la posibilidad de hacer una película, pero no sabíamos el tema. Estábamos buscando ideas de qué contar y algunos se reían o decían: ‘Ah, ustedes hablan de películas, eso me recuerda a ese francés que vino hace 50 años y a la película le fue muy mal, así que les deseamos suerte’. De repente cada uno tenía una anécdota y entre las mismas se completaban, pero todo el mundo en la comunidad conocía la historia”, dijo Peyrot.

Así fue como el francés empezó la búsqueda de Dios es una mujer en su país natal y comenzó a desarrollar una historia alrededor del filme de Gaisseau.