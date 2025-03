‘Anora’, la comedia anti ‘Pretty Woman’ de Sean Baker triunfa en los Oscar 2025

Comunidad latina obtiene la victoria

Conan O’Brien no calló

Y hablando de Emilia Pérez, el presentador principal de la noche, el comediante Conan O’Brien, no olvidó recordar a la protagonista de este narcomusical, Karla Sofía Gascón durante su repertorio.

Después de salir del cuerpo de Demi Moore en un guiño escénico a La sustancia, el presentador de los Oscar subió al escenario y no dejó nada por sentado ya que se refirió a la duración de The Brutalist, la Iglesia Católica, su sueldo y por supuesto, Gascón.

“Anora utiliza la palabra con ‘F’ 479 veces”, señaló. “Son tres más que el récord de la publicista de Karla Sofía Gascón. Karla, si vas a tuitear sobre los Oscar, recuerda que me llamo Jimmy Kimmel”. La cámara cortó incómodamente a la actriz española.

Pero eso no fue todo porque O’Brien también dedicó unos minutos a Adam Sandler quien se encontraba entre el público de estrellas presente. “Adam”, dijo con insistencia, mientras la cámara enfocaba a la estrella de “Uncut Gems” luciendo su característica sudadera con capucha colorida, pantalones deportivos cortos, calcetines y zapatillas. “¿Qué llevas puesto?”

Sandler comenzó haciéndose el distraído antes de parecer cada vez más enojado cuando O’Brien le tomó el pelo, diciendo “estás vestido como un tipo que juega al video póquer a las 2 a.m.”“Me gusta cómo me veo”, respondió Sandler. “Porque soy una buena persona; no me importa lo que me pongo y lo que no me pongo. ¿Mis elegantes pantalones cortos de gimnasia y mi sudadera mullida te ofenden tanto que tuviste que burlarte de mí frente a mis compañeros?” agregó.