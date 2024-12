Documental ‘Frida’ de la peruana Carla Gutiérrez elegido en las precandidaturas al Óscar

El documental Frida sobre la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo de la directora peruana Carla Gutiérrez quedó entre los precandidatos para optar a los Óscar 2025, informó la Academia este martes 17 de diciembre en un comunicado.

El documental aspira a una nominación al Óscar a mejor documental junto a producciones como la ganadora de la última edición del Festival de Sundance Porcelain War, sobre la guerra de Ucrania, o Eno, que sigue la vida del músico británico Brian Eno, entre otras.

Las películas anunciadas este martes forman parte de las llamadas ‘shortlists’ que se componen de los semifinalistas para los Óscar en diez de sus categorías y son la antesala de las nominaciones que se darán a conocer el 17 de enero.

Gutiérrez presentó Frida este año en el Festival de Sundance en el estado de Utah. La producción sigue la vida y obra de Kahlo a través de videos genuinos de la pintora, fotografías y la animación de estas.

Gutiérrez ha desarrollado su carrera como editora de películas, como RBG o Wonder Women! The Untold Story of American Superheroines.

La gala se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el teatro Dolby de Los Ángeles (California) y el espectáculo se emitirá en directo en ABC y a través de la plataforma de streaming Hulu.