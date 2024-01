‘Tumbadores’, la ficción que le pone cara al narcotráfico en Panamá

Es importante que la audiencia apoye el cine los primeros días del estreno, porque si no, la van sacando. Muchos dicen ‘la voy a ver después’, pero después puede que ya no esté. Estrena el 4, y la fecha de salida depende del alcance.

El sueño de María Isabel Burnes de convertirse en cineasta

Desde que Burnes era adolescente le encantaba el cine, “al principio quería ser actriz, pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que en el cine hay mucho más detrás de cámaras. Existe este otro mundo y sentí que ahí podía desenvolverme mejor. Una vez me gradué, le dije a mis padres que quería estudiar cine. Obviamente, me dijeron que no. Lo más similar que encontré fue mercadeo y publicidad con énfasis en producción de videos. Una vez me gradué, tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en filmmaking en Estados Unidos, y eso me cambió la vida”.

Al llegar a Panamá, hace 10 años, inscribió un cortometraje que había hecho en la universidad en el Festival Haya, “que organiza mi actual productora, Mariel García Spooner. Había una categoría cuyo premio eran 800 dólares en efectivo, y lo gané. Con eso, fundé la casa productora ‘Too Much Production’ y tuve un capital semilla para empezar. Comencé con proyectos pequeños, cortos y publicidad, hasta que me sentí preparada para dar el salto y hacer largometrajes”.

Fue la productora de las películas panameñas Panquiaco y Algo Azul. Confiesa que fueron sus experiencias para “chocarme y darme duro contra la pared”. Ahora, Tumbadores es la tercera experiencia en largometrajes, pero la primera como directora.

“Como todo comienzo, fue difícil. Tuve que tener dos trabajos y maniobrar el tiempo. Sin embargo, a medida que hemos realizado proyectos, como Algo Azul, Too Much Production se ha fortalecido, y me he enfocado más en el cine. Hay muchos retos, especialmente el tema de los presupuestos y vivir del cine”.

La cineasta comparte su planes para el 2024. “Como productora seguiré trabajando con las mismas directoras porque quiero impulsar el talento femenino. Apoyo muchos proyectos dirigidos por mujeres. Como directora, tengo una próxima película que ganó el Fondo Cine del año pasado, así que tenemos fondos para escribir el guion. Apenas salga de Tumbadores, voy a ponerle energía a este proyecto que también sigue en esa línea de crimen conspirativo”.