Un abrebocas del IFF Panamá 2025 y la industria internacional

Las fotos desde Puerto Rico

Hablando en particular de ‘Debí tirar más Fotos’, Cruz señaló que el cortometraje llegó como en un momento muy particular, justo después de las elecciones en Puerto Rico, y después de las elecciones en Estados Unidos, “donde todos estábamos asustados por lo que iba a pasar en el mundo completo y de momento llega esta pieza que parecería una historia liviana, pero en realidad tiene muchas aristas y es muy profunda”.

Director, guionista y productor de cine boricua, Cruz ha dirigido películas como ‘Antes de que cante el gallo’ (2016) y ‘Piel’ (2011), además ha escrito para la serie ‘Nicky Jam: El ganador’ (2018) y la serie ‘Bravas’ (2020), ambas en Netflix. Para su colaboración con Bad Bunny, Cruz explicó que conoció al cantante en Puerto Rico, mucho antes de que fuera la estrella del momento. “La música ha sido el producto de exportación más importante de mi generación”, comentó el director, “y cuando escuché a este joven de voz extraña de de un enganche bien particular y con una mirada cautivadora supe que había algo de él que me atraía mucho, pese a que su música en ese momento seguía la línea del trap latino machista, que ya ha cambiado muchísimo”.

Morales, quien es el único cineasta puertorriqueño en obtener una nominación a los Premios Óscar en 1990 por su cinta ‘Lo que le pasó a Santiago’, ha aplaudido el trabajo de Bad Bunny en promover la identidad puertorriqueña en redes sociales. “Para los puertorriqueños esto fue la cosa más maravillosa ver a nuestro héroe nacional, de las artes, un hombre maravilloso que fue nominado a los Óscar como director, porque aunque él es un gran actor, es algo que no se repite”, comentó.

Para Cruz, las ideas de Bad Bunny realzan una lucha socio-cultural de importante relevancia más allá de las fronteras de Puerto Rico: “Es una pieza de arte que no se limita al disco, que no se limita a nuestra película, que no se limita a los videos y que no se limita a la residencia, sino que todo es parte de vivir al máximo”.

“Es lo que más me gusta. Nosotros no hicimos un video, estamos haciendo un planteamiento artístico, político, social sobre nuestra realidad como puertorriqueños y estamos descubriendo esa realidad en el proceso de hacer esto, porque nadie nos enseñó a hacerlo, ni está escrito en ningún lado, esto es un animal vivo”, indicó el director.