Cocina Nikkei en Bella Vista

Niku cuenta con una elaborada carta que pretende complacer a los más variados paladares. En la sección de entradas ofrece tacos nikkei, tacos New York, de atún o acevichados; el clásico edamame, pero con un toque propio con una salsa de ají amarillo; tartares y rollos de sushi. El menú cuenta con una sección dedicada a ceviches en los que destaca la pesca blanca, el pulpo, el camarón, el atún e incluso la langosta, con diversas preparaciones. La sección de tiraditos cuenta con una oferta rica con ingredientes peruanos como la chalaquita, el rocoto, el camote y el maíz cancha, acompañados de otros más lejanos como el furikake, el queso granapadano y la trufa negra.También ofrece una variedad de arroces acompañados con mariscos, carnes o vegetales, a manera de comida completa. En cuanto a carnes, la variedad va desde un corte Kobe, recorre los internacionales new york, rib eye, o picanha e incluye el lomo saltado con una versión muy propia. Los mares se ven reflejado en una oferta que incluye salmón, atún y pescados blancos (la pesca del día). En cuanto a los postres, están los internacionales tres leches y galleta de Nutella, el chocolate Dubai, muy en tendencia y para quienes deseen acercarse más a Japón, el sakura yuzu. El restaurante ofrece además una selección de platos kosher friendly. Niku cuenta con un amplio bar que ofrece coctelería de autor además de una gran variedad de cocteles tradicionales y licores. Su carta de vinos es extensa, con gran variedad de espumosos.