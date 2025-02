Colgados del techo de la penumbra

Una carrera muy especial

Sin embargo, para Carmen Medina, la historia es otra. Ella se ha involucrado en la cultura de este pequeño animal volante y colgadizo, que tiene una amplia gama de tipos de individuos y los estudia en cuanto a costumbres, tipos, características y trayectorias.

“Ellos han pasado -afirma- por largos períodos de evolución, donde -no sé si será específicamente el caso- hay múltiples teorías en que se señala que muchas especies que compartían el mismo tipo de nicho, para evitar competencia adaptaban o se les desarrollaba otro tipo de características”.

La bióloga Medina, quien ha dedicado casi toda su vida profesional a conocer a los murciélagos, considera que, pese a que en diferentes idiomas, estos animales se emparentan con los ratones, no es así: “...son diferentes grupos; unos son roedores, los otros son mamíferos quirópteros”. Y agrega que “...hasta en relatos cómicos los ven así. Pero no, son diferentes grupos”.

Mónica Díaz y R. M. Márquez, del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina en el texto Mitos y leyendas, afirman que “La idea de un murciélago demoníaco, capaz de chupar la sangre en la cubierta de los barcos, tiene su origen en relatos de viajeros que regresaban del Nuevo Mundo, motivo probable por el que llega la leyenda del murciélago chupador a Europa, donde incluso las universidades se hicieron eco, y ...numerosos estudios al respecto”.

Sobre esa particularidad mítica de esas especies, Medina considera tajantemente que no. “Eso es falso. No todos se alimentan de sangre. Los murciélagos vampiros no chupan sangre; lamen. Ellos cortan con sus incisivos y empiezan a lamer. Ellos no chupan”. Manuel Ángel Charro Gorgojo, en su artículo “Murciélagos: príncipes de las tinieblas”, opina que “...los murciélagos, lejos de ser los monstruos de las leyendas populares, tienen verdaderamente una importancia capital para la vida de nuestro planeta”.

Medina lo confirma al explicar que “Ellos tienen la misma función que las aves. Son polinizadores, insectívoros, ‘dispersadores’ de semilla, en fin; como para evitar esas competencias, la evolución hizo que adaptaran su cuerpo hacia tener este tipo de contextura y desarrollar también otra forma de capacidad que sería la ecolocalización, que les permite ubicarse en la noche, al menos los que están aquí en el área del neotrópico...”.

Considera que su trabajo en el Departamento de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente le ha permitido conocer con mayor profundidad y estudiar a estos mamíferos tan especiales. “El primer murciélago que yo saqué, que se llama Artibeus jamaicensis (murciélago frutero), es uno de los más comunes que hay; cuando yo toqué ese animalito, sentí su calor, pelaje, fui descubriendo todo lo que él hace, me empezó a enamorar mucho”.

Erick Núñez, jefe de Biodiversidad de esa entidad gubernamental, resalta el trabajo de ella al mencionar que “...dentro de las funciones que desarrolla en el Ministerio, está aquella relacionada con la gestión de los quirópteros, es decir, se encarga de evaluar y proponer acciones dirigidas a la conservación de dicho grupo de mamíferos”.

La historia se inició cuando ella estudiaba la carrera de Biología. “A mí siempre me gustó la parte investigativa. Es más, yo quería ser médico forense para tratar de saber por qué razón las personas morían, esa parte de por qué buscar una respuesta. Pero un problema es que les tenía miedo a los muertos; entonces allí como que descarté ese punto”.

Agrega Medina que después quiso ser veterinaria; “pero igual, tenía que tratar con animales muertos y no me gusta llegar a hacer algún tipo de acciones que, por cuestiones de salud o bienestar del animal, hay que proceder, como sería la eutanasia”. Muy segura consideró que “...encontré en biología todo lo que quería: la parte investigativa, ese apego a los animales que tenía la naturaleza y al iniciar mi carrera yo era ornitóloga, me encantaban las aves”.

Luego de terminar la carrera en la Universidad de Panamá, tuvo oportunidad de hacer una maestría en la Universidad Nacional en Costa Rica, y aclara que “en Heredia, donde saqué la maestría en Manejo y Conservación de Vida Silvestre y, donde más me enfoqué en trabajar con murciélagos y a conocer más de ellos”.