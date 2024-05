¿Cómo curo mis ollas y pailas?

Curar las ollas

Aunque las ollas no se enferman, es necesario curarlas. Probablemente habrá escuchado esta expresión de los mayores de su familia. El término utilizado en inglés es season (sazonar), pero tampoco se trata de dar sabor con aliños o especias. Más bien de darles un revestimiento que les aportará una mayor durabilidad y, hará que los alimentos que cocine no queden pegados a la superficie de esta olla. Ahondaremos un poco en cada uno de los casos más comunes:

Sartenes y cacerolas de hierro colado

Nuestra paila tradicional

Anteriormente, las pailas eran fabricadas con hierro. Esto significa que el proceso de curado tendría que ser similar al de las sartenes de hierro colado o cast iron. Pero desde hace varias décadas se ha echado mano del aluminio para la elaboración de estos enseres. Esto las hace mucho más livianas, además de alcanzar altas temperaturas con mayor rapidez, pero son igualmente gruesas. Mucho más que una olla regular. Eso sí, a diferencia de las ollas de hierro su color es plata, muy brillante.

La razón para curar las pailas es la misma que la de cualquier otro enser de metal, solo que el aluminio no reacciona tan rápido al óxido, pero al ser elaboradas artesanalmente, no es difícil que su superficie no sea del todo regular. Por otra parte, los metales dilatan sus poros al ser sometidos al calor. Los alimentos, al estar a una temperatura más baja, hacen que el material se contraiga y los alimentos se pegan, por lo que hay que someterla al mismo tratamiento, aunque tal vez no tan largo y meticuloso.

El chef Francisco Castro utiliza la técnica del aceite caliente:

Inicie lavando bien la paila y póngala a fuego medio. Vierta aceite (de uso diario) suficiente para cubrir toda la superficie de la paila. Distribúyalo bien y caliente la paila hasta ahumar (alrededor de 30 minutos). Apague la llama, retire el aceite y seque con papel absorbente. Eso es todo.

El chef Sergio Landero también utiliza el aceite para curar su batería. El proceso arranca con una pieza bien lavada. “Se pone al fuego alto por alrededor de media hora. Luego le untas aceite vegetal en toda la superficie”, explica. “Hay quienes usan manteca de cerdo porque además de soportar mejor el calor, aporta sabor a la pieza. Retiras la grasa y pone sal gruesa por toda la superfice y con una esponja limpia se frota. Debes llevar la pieza al horno a fuego alto. Esperas a que se enfríe, le quitas el exceso de sal y grasa, la limpias con papel toalla y dejas secar al aire libre”.

Por su parte, el chef Alfonso Williams compartió con esta servidora un proceso que heredó del chef Iván Gómez (Donde Iván). “Tomas cáscaras de plátano verde y frotas todo el interior de la paila, asegurándote de que todo quede cubierto. Luego llenas de agua la paila y la pones a hervir como por media hora. Bajas el fuego, esperas a que se enfríe, la lavas y está lista para usarse”.

Aunque solemos no curar las ollas de aluminio, también se ofrecen algunas alternativas. El chef Ulises Tapia, de la Escuela Culinaria Internacional de Guadalajara asegura que “para curar este tipo de ollas basta tener a la mano agua y vinagre. Por un litro de agua se añaden 50 mililitros de vinagre blanco. Se llevan al fuego con la mezcla adentro y apenas sueltan hervor, se retiran. Posteriormente se lavan y quedan listas para su uso en cocina”.

Aclaramos que piezas tanto esmaltadas como con superficies antiadherentes no requieren de curado, mientras que hay quienes prefieren hacer el proceso incluso a ollas de acero inoxidable.