Cómo detectar una cultura tóxica leyendo entre líneas en un anuncio de trabajo

Es claro que esta crisis ha dejado un sinnúmero de puestos vacíos, muchas empresas, lastimosamente, tomaron la decisión de prescindir de sus colaboradores y esta realidad ha llevado a profesionales de larga trayectoria a retomar un periódico o una página web o app especializada en ofertas laborales para adquirir un empleo.

Si en la última organización donde estuvo, su historial laboral pasa de los 10, 15 o 20 años, puede que no sólo haya perdido la habilidad de redactar un buen currículum, sino que además, la habilidad de leer entre líneas lo que un anuncio laboral solicita.

“Que sepa trabajar bajo presión”, “proactivo”, “sepa manejar x cantidad de software”, “disponibilidad de viajar”, “resiliente”, “abierto a horarios flexibles”, “salario según aptitudes” ... no necesariamente son buenos indicios de lo que una empresa busca o promete.

Los anuncios laborales están destinados para atraer a toda persona que necesite trabajar, por ende, algunos le van a vender el puesto como si fuese “Alicia en el País de las Maravillas”. Sin embargo, también pueden proporcionar a los posibles candidatos algunas pistas sobre su cultura empresarial. Al leer entre las líneas, puede discernir si x empresa es la mejor opción para que usted crezca profesionalmente.

Recuerde esto, interpretar un anuncio de trabajo es un poco como leer los anuncios inmobiliarios: “acogedor” es igual a diminuto, así que, “trabajo bajo presión” significa desde que no hay horario de salida hasta pedirle plazos absurdos de entrega o disponibilidad 24/7. Puedo ponerle otro ejemplo, cuando las empresas se describen a sí mismas como un “lugar de trabajo colaborativo”, podría indicar que es pequeña y que todos hacen de todo y más que una estructura plana donde se alienta a los colegas a trabajar en estrecha colaboración y aprender entre sí, es una empresa donde no hay responsabilidades de puesto bien definidos.

Las empresas que anuncian que están creciendo rápido y que buscan empleados que se adapten a los cambios es probable que estén iniciando o se encuentren en una etapa de ajustes profundos. Para aquellos candidatos amen la aventura, podría ser una oportunidad magnífica, sin embargo, no es la mejor opción para aquellos que buscan estabilidad y algo con lo que puedan contar a largo plazo.

Según Fortune 500, una cultura de apertura, colaboración y confianza, donde todos tienen una voz, podría significar que hay muchos caciques y pocos indios (para ponerlo coloquialmente). Por ende, es importante que no solo observe las palabras, sino también el tipo de compañía para descubrir cómo es la cultura interna con mayor precisión.

Una que otra empresa, incluso va a decir: “contrato de celular incluido, disponibilidad inmediata”... Esto significa que no tendrá privacidad ni ratos familiares libres y que no importa lo que usted esté haciendo o dónde se encuentre, tiene que estar “on call”. Esto es muy común cuando las compañías están buscando a trabajadores jóvenes, solteros y sin compromisos.

Observe la estructura del anuncio, ¿describe ampliamente el puesto que solicita? Si en él piden: calificaciones, habilidades, educación, responsabilidades o saber redactar informes, le debe quedar claro que la compañía puede tener reglas, directrices y procesos rígidos. Ahora bien, si el anuncio usa lenguaje proactivo, habla sobre oportunidades de crecimiento, futuro o valores, probablemente la empresa solicitante presta atención a su gente y podrían estar inclinados a moverlo a lo largo de su escalera organizacional.

Las palabras son poderosas y dan claves sobre la energía de la empresa y su cultura laboral. Las palabras, aunque no lo crea, tienen sentimientos, así que confíe en ellas y cómo se siente con ellas cuando lea el anuncio. Recuerde esto: antes de comenzar a leer anuncios y subrayarlos, usted debe estar muy claro de qué es lo que busca. Si el anuncio dice el nombre de la empresa, investigue sobre ella y no se quede solo con lo que las redes sociales describen. Si puede, encuentre personas que trabajen en estos lugares y pregúnteles su experiencia.

El bienestar de los empleados es primordial y no todo lo que brilla es oro... Digamos que ya leyó el anuncio, envió su hoja de vida y lo llaman, sin embargo, la compañía que lo llama es empresa reclutadora, observe cómo se comportan con usted, ya que una empresa seria buscará una compañía reclutadora seria. ¿Quiere escuchar un cuento de la cripta? Una vez me llamó una empresa reclutadora donde los candidatos eran entrevistados de dos en dos, o sea, nos ponían a competir en la misma entrevista... de entrada íbamos mal.

Cuando busque un empleo, la propuesta que encuentre debe estar alineada a sus valores. La persona que está en el otro extremo del anuncio podría no ser consciente de cómo su elección de palabras está impactando en los candidatos. Siempre recuerde esto: El anuncio de trabajo es una pieza de marketing, por ende, le pintarán el paraíso en todo momento.

La verdadera motivación en un buen anuncio viene cuando hablan de logros, desarrollo personal, satisfacción en el trabajo, reconocimientos y no necesariamente del dinero que ofrezcan. Cuando la gente va a trabajar, no deberían dejar sus corazones en casa, así que el anuncio laboral también lo debe tener. Sonará poético e irreal, dirá usted, amigo lector... pero no se imagina cuántos profesionales han caído en empresas que luego terminan siendo su sentencia laboral y profesional debido a que todo, en papel, sonaba bonito y espectacular.