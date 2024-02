Con amor para Bob: La vida de Bob Marley regresa a la pantalla grande

El 6 de febrero de 1945, en la comunidad rural de Nine Miles, St. Ann en Jamaica, nació Robert Nesta Marley, quien en su vida adulta sería conocido como el cantante y compositor Bob Marley. Al crecer en una familia en que su abuelo era un próspero granjero y conocedor de las hierbas medicinales, los proverbios e historias de los tiempos antiguos de la isla, Marley recibió la infusión del misticismo y la poesía en su día a día, lo que forjó el camino para su visión poética del mundo, mientras que su música fue moldeada por las duras y empobrecidas calles de West Kingston.

El camino de Marley hacia el estrellato musical mundial comenzó en sus tareas después del colegio, siendo aprendiz de soldadura y siendo expuesto a los ritmos del ska con inflexión del jazz. Es a través de una constante curiosidad por la música que Marley desarrolla la banda entre amigos, The Wailers, y el resto podríamos decir que es historia.

Sus pasos desde West Kingston hasta llenar conciertos en su tierra natal y luego internacionalmente se han capturado a través de diferentes lentes para la pantalla grande y chica, llevando su historia e impacto global a través de la música a diversas fronteras. Reinaldo Marcus Green (King Richard, Monsters and Men) se suma a la lista de directores que han asumido la titánica tarea con su nueva cinta Bob Marley: One Love, ya disponible en cines nacionales.

Con un recibimiento mixto por parte de los críticos internacionales, Green desafía las reglas de los biopics musicales de los últimos años —recordando los aciertos como Bohemian Rhapsody y Elvis— y busca mostrar el impacto musical de Marley mientras se preparaba para lanzar el concierto en pro a la paz y en contra de la violencia social en Jamaica producida por el enfrentamiento político entre dos rivales en 1978, One Love Peace Concert.

La historia anotó este evento como un intento de Marley de unir nuevamente al pueblo jamaiquino, siendo ya una figura política relevante y con peso de confianza en el país. Con canciones como ‘No Woman No Cry’, ‘Redemption Song’, ‘Exodus’, ‘I Shot the Sheriff’ y ‘Simmer Down’, Marley cimentó su compromiso con la música reggae siendo hasta hoy el mayor exponente del género y recibiendo numerosos premios y reconocimientos póstumos.

Green logra con su cinta enfocar la historia en el crecimiento de Marley en la música, camino a uno de sus mayores eventos como hito de su búsqueda por la paz y la unidad por medio de sus melodías. Kingsley Ben-Adir realiza un impresionante trabajo camaleónico en su interpretación como Bob Marley, capturando su personalidad ligera y risueña, así como la profundidad de sus emociones y pensamientos en medio de las situaciones de alto riesgo en su vida personal y familiar.

Asimismo, su trabajo vocal al llevar a su voz a los límites del propio Marley destacan su interpretación como un homenaje al cantautor jamaiquino, al haber pasado meses preparándose para este puesto, trabajando con el entrenador de guitarra Ben Martinez, la entrenadora de movimiento Polly Bennett, la entrenadora de dialecto Louise Jones y la entrenadora de idioma jamaicano Fae A. Ellington. Sus emociones se vuelcan a través de la pantalla y del lente de Green, pese a los traspiés de la línea temporal de los eventos presentados en la cinta a través del guión de Terence Winter, Frank E. Flowers y Zach Baylin.

Para quienes nunca han visto una cinta sobre Bob Marley, o hayan escuchado poco de este hombre místico y enigmático, les recomendamos las cintas como Marley (2012) de Kevin Macdonald y disponible en Netflix, quien logra traspasar la historia de Marley como músico y mostrar una cara genuina de sus luchas en la pobreza de West Kingston y cómo lograba llevar el hecho de ser un icono de la música en su juventud. El largometraje presenta a su esposa Rita Marley, Bunny Wailer y Lee Perry, entre otros, como voces principales que cuentan la historia de Marley desde sus perspectivas al vivir junto a él. La música se destaca desde los trabajos a puertas cerradas y las inspiraciones de Marley que dieron luz a sus canciones más famosas.

De igual forma, la cinta Rebel Music: The Bob Marley story (2001) disponible en la plataforma YouTube, aborda los pininos de Marley desde el lente de Jeremy Marre, quien se enfoca con atención al detalle en la relación entrelazada de la política con las creencias de la fe Rastafari de Marley. Sus composiciones fueron teñidas de proverbios, dichos populares y la fe en la igualdad de la raza humana, casada con las enseñanzas del Rastafari, cuyos seguidores Marley consideraba como “marginados” sociales.

Marre toma la tarea de mostrar a un Marley más humano, mientras se transformaba en un ídolo de la música, canalizando sus energías en demostrar el poder transformador de la música en el mundo y cómo esta logra cambiar los pensamientos y actitudes. Haciendo un recuento a través de las personas que lo acompañaron en su viaje hasta su muerte en 1981, Marre captura la realidad más allá de la idealización de Marley.

Y para conocer el antes de Marley se encuentra la cinta Bob Marley: The Making of a Legend (2011) de Esther Anderson y Gian Godoy, quienes con detalles y sin tapujos recopilan las luchas del joven Marley en su niñez y adolescencia en Nine Miles, St. Ann. El documental utiliza material inédito casero que se había creído perdido que muestra las luchas que enfrentó Marley, pero también sus momentos de diversión, unidad familiar y travesuras entre amigos.

El largometraje de Anderson y Godoy, ahora disponible en la plataforma de Amazon Prime Video, recibió el Premio de Honor UNESCO del Jamaica Reggae Film Festival en 2011 y destacó en diversos festivales internacionales por su unión en material nunca antes visto y la historia de Marley contada desde una perspectiva fresca, sin hacer sombra de su carrera musical, sino ubicando el foco en sus momentos íntimos y reales.

Junto a estos cineastas, Green se encuentra ahora añadiendo una faceta más contemporánea de la historia de Bob Marley, con una cortina que se cierne sobre la muerte del cantante debido a un cáncer metastásico que lo llevó a colapsar en Miami, Florida el 11 de mayo de 1981, en su viaje de vuelta a su natal Jamaica a los 36 años. Aún luego de su muerte, quedan muchas preguntas sobre su vida, su forma de pensar, su distanciamiento familiar mientras grababa su álbum Exodus en Londres y su familia se refugiaba en Estados Unidos, su posición política que muchos dudaron y criticaron, entre otros signos de interrogación que quedarán, quizás para siempre, en las sombras.

Pese a que Green no plasma una mayor profundidad en su narrativa, al menos logra entregarnos un momento de distracción y de reflexión en que, tal como Marley pensaba, la música nos une en los momentos menos pensados.