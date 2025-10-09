Conoce el papel que podría darle a Dwayne Johnson ‘La Roca’ su primer Óscar

El nombre de Dwayne “The Rock” Johnson vuelve a sonar con fuerza en Hollywood, pero esta vez no por una película de acción o una comedia taquillera, sino por un papel que podría marcar un antes y un después en su carrera. Su interpretación en el drama biográfico The Smashing Machine lo perfila como uno de los posibles candidatos a una nominación al Premio Óscar 2026.

En esta cinta, Johnson se aleja del personaje de héroe indestructible que lo ha acompañado por años para transformarse en Mark Kerr, un reconocido luchador de artes marciales mixtas que enfrentó una intensa batalla contra las adicciones, la fama y sus propios límites físicos y emocionales.

La película muestra una faceta mucho más humana del actor, quien se sometió a una preparación física y emocional exigente para dar vida al personaje, mostrándose un Dwayne Johnson más introspectivo, complejo y real.

Pese al reconocimiento artístico, The Smashing Machine no ha logrado el éxito esperado en taquilla. En su primer fin de semana, los ingresos fueron modestos, una cifra muy por debajo de los grandes estrenos que suelen acompañar al actor.

No obstante, su interpretación podría ser el papel que finalmente le abra las puertas al reconocimiento de la Academia. A medida que se acerca la temporada de premios, el nombre de “La Roca” sigue resonando entre los favoritos.

Y aunque la taquilla no lo haya acompañado esta vez, su interpretación en The Smashing Machine ya lo ha convertido en uno de los grandes protagonistas del año.