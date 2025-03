Credibilidad, divino tesoro

MacroFest: la comunidad del arte

Los artistas seleccionados fueron Esviel Jeffers, Vega y Patiño, Iván Casis, Diego Zamora, Emiliana Acosta, Ericka Franco, Carlo Valdés, Arvid Tengana, Ani Ventocilla, Arix, Alfonso Magallón Sanjur, Ángel Rodríguez, Cassio, Daysi Aquize. Diana Merlo, Fernando Brenes, Franco Assenza, Franz Delgado, Gilberto Vallarino, Isa Schnack, Jesús Ojeda, Johan Navarro, Liz Tatis, Lucia Cedeño, Luisa Fernanda, Margarita Van den Berg, María Isabel Medina, Yoso, María Morocho, Marie Claire Pérez, Santiago Cubides Gutiérrez, Norma Flores, Miriam Esther y Nestor Belandria. MacroArte se distinguió este año por el compañerismo entre los artistas, quienes se apoyaron en el montaje de sus espacios, enriquecidos no solo por las obras sino también por las conversaciones con los visitantes locales y extranjeros, en una verdadera atmósfera de comunidad.

El esperado festival de música, artes y gastronomía organizado por Marie Claire Fontaine se realizó del viernes 21 al sábado 22 de marzo en la Ciudad del Saber. Este año incluyó un pabellón de emprendimientos a cargo de la Dirección de la Industria Creativa del Ministerio de Cultura (MiCultura), bajo la dirección de Miki Fábrega. Su reconocida sección, MacroArte, lanzó una convocatoria a la que respondieron más de 200 candidatos, junto a sus obras. Con el apoyo de Fontaine y su equipo, Rafael Arrocha y mi persona –los curadores invitados– elegimos a 34 de los artistas candidatos. Como resultado se presentaron animaciones, collages, pinturas, dibujos, obras de diseño gráfico, fotografías, retratos en vivo, y esculturas móviles. La exposición, titulada “Surrealismo tropical”, se convirtió en una vitrina para creadores ya establecidos, pero sobre todo para jóvenes que no habían podido mostrar sus obras o consolidar aún su posición con propuestas y géneros de actualidad. Además, se escogieron a artistas de Colombia y Costa Rica, quienes vinieron expresamente a nuestro país a presentar sus obras.

Una semana dramática

MiCultura y su Escuela Nacional de Teatro, celebró en el Anfiteatro Carmen Cedeño, en la Ciudad de las Artes, el Día Internacional del Teatro con la obra “Los silencios del jaguar” (2000), del legendario grupo teatral Oveja Negra, cuyos miembros medulares fueron Ileana Solís, una de las grandes actrices del teatro panameño, y el renombrado poeta, dramaturgo y escritor peruano Alberto Gualde (1957-2021), que vivió en Panamá desde su adolescencia. Inspirada en el “Popol Vuh”, el gran libro sagrado de los mayas, la pieza fue escrita especialmente para Solís, como todas las obras teatrales que escribió Gualde. Y ha sido ella misma, a sus 72 años, quien la volvió a interpretar una vez más. Su embriagadora presencia, proyección escénica e impecable manejo de la palabra acompañada de la metáfora corporal, sostuvo sin pestañear el monologo difícil, misterioso y poético. Solís es una de las poquísimas actrices panameñas que posee un lenguaje actoral inmediatamente distinguible y personal. La adaptación tiene momentos mágicos. Otros, cuando se adentra en la dimensión contemporánea, no resisten de forma tan gallarda los embates del tiempo. Sin embargo “Los silencios del jaguar”, como otras piezas de Gualde, debe estudiarse y recrearse por las nuevas generaciones de dramaturgos y actores. ¡Bravo, Ileana Solís!

“¿Qué pasa con el Museo Interoceánico de Canal?”

Esta es la pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos después de haber visto en Instagram y Tik Tok el videoclip titulado “En el Museo del Canal hay una pieza falsa,” de la educadora y escritora Mónica Miguel. El video denuncia que una pieza de cerámica de la exposición de objetos precolombinos es falsa. En esta columna, desde el año pasado y en dos ocasiones, informé que peritos arqueólogos ya lo habían señalado poco después de la apertura de la sala. Sin embargo, no fue sino hasta que Miguel usó sus influyentes plataformas sociales que la noticia causó revuelo. Pero no lo suficiente como para que la dirección del museo por fin se manifieste. De hecho, La Estrella de Panamá ha llamado y escrito reiteradamente para solicitar una réplica, sin éxito alguno. Estamos a la espera. Se dice que el silencio otorga, y en este caso está socavando la credibilidad de una institución que ostenta una respetable trayectoria, y que desde hace unos años se destaca entre todas por su estupendo programa público.

¿Si es una pieza –como se afirma por medio de canales extraoficiales– con que la curaduría busca educar sobre la huaquería y las falsificaciones, ¿por qué no aparece la explicación por ninguna parte y el personal que atiende lo desconoce? ¿Por qué ocupa la huaca falsa una posición tan destacada en la vitrina, en una animación y en un video, dando la impresión a los visitantes de que es real? Extensa documentación fotográfica y testimonial de expertos pueden corroborarlo.

Además, ¿de dónde sale una pieza que no está catalogada por la Dirección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura? ¿De alguna colección privada no registrada? ¿Cuáles son los peligros de que una pieza falsa y muy sexualizada establezca una nueva narrativa del período precolombino en Panamá? ¿Por qué la Dirección y el equipo curatorial hicieron caso omiso de esta falla tan evidente y no lo corrigieron? La exposición tomó meses de preparación, y tras su apertura fueron alertados por expertos, como dije antes. Por último, ¿hay otras piezas exhibidas en similares circunstancias? Los peritos arqueólogos aseguran que sí.

Un historiador panameño, al conocer de lo ocurrido, observó que esta situación pone en peligro la credibilidad, no solo de uno, sino de todos los museos. Señores del Museo Interoceánico del Canal, esta situación puede solucionarse con transparencia y sin más dilación, estableciendo un diálogo horizontal, honesto y científico con la ciudadanía. En momentos en que nuestras instituciones políticas sufren una crisis de credibilidad cada vez mayor, las instituciones culturales deben mostrar, con su buen ejemplo, el camino a seguir. “Errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios”.