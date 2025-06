Crisis social de una ciudad en la era de la hipernormalización

Pero no es solo el reflejo de los momentos de mayor agitación lo llamativo en estos datos. Excluyendo estos picos específicos antes mencionados, los datos muestran que la protesta se ha convertido en algo cotidiano. Es así como durante el período de estudio se registraron no menos de 9 y hasta 50 protestas mensuales. Hay que anotar, que esta base de datos se alimenta con noticias publicadas en medios locales y que se puede observar con claridad que no logra registrar todas las manifestaciones que ocurren en el país.

Una teoría para entender el caos en la sociedad y hogares

De acuerdo con un artículo publicado recientemente en el diario británico The Guardian, el concepto de ‘hipernormalización’ “fue acuñado por primera vez en 2005 por el académico Alexei Yurchak para describir la experiencia civil en la Rusia soviética, la hipernormalización describe la vida en una sociedad donde ocurren dos cosas principales”.

“La primera es que la gente percibe que los sistemas e instituciones de gobierno están descompuestos. Y la segunda es que, por razones como la falta de un liderazgo efectivo y la incapacidad de imaginar cómo alterar el statu quo, la gente sigue con sus vidas con normalidad a pesar de la disfunción sistémica, con una fuerte carga de miedo, pavor, negación y disociación”.

Por un lado, disociación por parte de una población de espectadores, no vinculados con los grupos en protestas y relacionados con el sector financiero y de servicios, quienes no se involucran ni opinan de las situaciones de violencia y disrupción que se generan en su entorno inmediato. Al igual que en la antigua Unión Soviética se percibe un consenso en el cual no mencionar el tema lo desaparece,

Del otro lado, la asociación que hacen sectores de grupos populares beligerantes quienes vinculan su condición con amenazas existenciales. Un ejemplo es una publicación en X, donde un usuario señalaba que, “Boca La Caja es como Gaza”, estableciendo una asociación entre la violencia de eventos geopolíticos lejanos con las tensiones locales que se generaron recientemente entre autoridades municipales y moradores de este barrio.

En lo que respecta a la situación en los hogares, la literatura empírica más reciente muestra una relación bidireccional y robusta —aunque compleja— entre la violencia que ocurre dentro del hogar y los períodos de inestabilidad social y política. En contextos de guerra, crisis económicas, golpes de Estado, protestas masivas o restricciones sanitarias, los datos revelan aumentos de entre 20 % y 60 % en la violencia familiar, mientras que la normalización de esa violencia doméstica, a su vez, erosiona la cohesión social y complica los procesos de paz, transición democrática o recuperación económica.

La hipernormalización es una consecuencia de que durante los 35 años postinvasión, se ha dado una paulatina aceptación de los vacíos de liderazgo, autoridad y capacidad resolutiva institucional. Es la señal del desmoronamiento social, en un entorno donde el policía ya no pone boletas, el municipio literalmente ya no recoge la basura, y el agua potable ya no llega a las casas. No hay duda de que el entorno político local y global, el cambio tecnológico y generacional, así como la inestabilidad económica son señales de una ruptura del presente con el futuro que genera malestar, pero el descuido institucional, la fatiga democrática y la desigualdad agravan aún más esta crisis y están pasando factura a la estabilidad del país.

Si quieres ver una visualización sobre las manifestaciones en Panamá visita el sitio web: https://metromapas.net/