Cuando nación y memoria conversan

Tuvo sus motivos el docente universitario Félix Chirú Barrios para presentar su libro Panamá: 1903-1931 - nación, conmemoraciones y lugares de memoria en el Archivo Nacional de Panamá. Buena parte de los documentos que estudió para hacer posible esta obra, los consultó en esta entidad encargada, desde diciembre de 1912, de preservar el patrimonio documental del país. “Quiero de manera especial agradecer al profesor Chirú por haber escogido al Archivo Nacional como sede para presentar su libro”, expresó Jeannine Williams, directora del Archivo Nacional de Panamá.

Identidad y voluntad

Mirna Ortiz, directora de la Escuela de Historia de la Universidad de Panamá, comentó que la importancia de esta obra es que retrata a un país que ha luchado, a lo interno y a lo externo, para tener un verdadero proceso de desarrollo social. “Este libro nos transporta a esas primeras décadas de la república. Nos permite valorar el sentido de patria y compararla con la actualidad. Es otra manera de hacer historia”, anotó. Agregó que la memoria histórica, la identidad y la preservación del patrimonio deben jugar un papel relevante dentro de cada ciudadano, ya que en conjunto conforman nuestra herencia cultural. Aunque son conceptos distintos, están en interrelacionados de acuerdo a esta profesora, ya que nos mantienen unidos como pueblo. “Conociendo los aciertos y desaciertos que hemos cometido a lo largo de la historia y de eso habla el libro del profesor Chirú”. Para Mirna Ortiz fue significativo conversar sobre esta publicación en el Archivo Nacional porque “es una institución pública que tiene una noble labor: custodiar y difundir los documentos valiosos para nuestra nación”.

Valorar y preservar

Catherine Muñoz, docente de Historia de la Universidad de Panamá, planteó que el nuevo aporte editorial de Félix Chirú Barrios permite hacer una valoración renovada de nuestras conmemoraciones. A esta profesora le impresionó la tarea investigativa. “Cuando el lector lo compre y lo consulte que vea la bibliografía, que vea el trabajo arduo de biblioteca y archivo que ha hecho el profesor Félix. Este libro es didáctico y entendible. Esta obra maneja la idea de que en Panamá entre 1903 y 1930 sí existía un deseo de progreso y modernización. Es uno de los mejores libros que se han presentado sobre este tema”. Aprovechó la ocasión para también referirse a lo visionario que fue Belisario Porras, porque el tres veces presidente de Panamá (1912 – 1916, 1918 – 1920 y 1920 – 1924) fue quien tuvo la iniciativa de crear el Archivo Nacional. Este edificio, ubicado en la Avenida Perú, fue elaborado para recordarnos el legado de los antiguos griegos y romanos, y que nosotros como panameños podíamos emular ambas civilizaciones en lo cultural y en lo histórico, opinó Catherine Muñoz.

Construir lo que somos

El arquitecto Álvaro Uribe ponderó que Panamá: 1903-1931 - nación, conmemoraciones y lugares de memoria permite recordarnos quiénes somos. “Me gusta mucho este trabajo de Félix porque recupera un esfuerzo que se hizo como nación hace un poco más de 100 años, cuando se trató de crear una base ideológicamente sostenible para las posteriores generaciones”. “Estamos en La Exposición, un barrio que fue hecho en la década de 1910 por Belisario Porras para anunciar al mundo el potencial que tenía Panamá. Este barrio fue un ejemplo tremendo de creatividad y uno de los mejores ejemplos de urbanismo que quedan en la ciudad capital”, indicó este profesor de la Universidad de Panamá. Belisario Porras se enfrentó con valentía “a los intereses económicos de una élite que pensaban que la tierra solo era un negocio. Se acababa de construir el Canal interoceánico y estos edificios hacían parte de esa construcción de lo que queríamos ser. De eso trata el libro de Félix”. “Esa construcción se sigue haciendo de forma complicadísima, ya que al final de cuentas los próceres nos trajeron ese mensaje de que debíamos crecer. El proceso del surgimiento de la república debe seguir siendo desentrañado. Para desenmarañar todo esto y ponerlo a la vista, es importante la identificación histórica que nos da la obra de Félix”, sostuvo Álvaro Uribe.

Superar los traumas