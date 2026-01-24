Cuando nación y memoria conversan

Tuvo sus motivos el docente universitario Félix Chirú Barrios para presentar su libro Panamá: 1903-1931 - nación, conmemoraciones y lugares de memoria<b> </b>en el Archivo Nacional de Panamá.Buena parte de los documentos que estudió para hacer posible esta obra, los consultó en esta entidad encargada, desde diciembre de 1912, de preservar el patrimonio documental del país. 'Quiero de manera especial agradecer al profesor Chirú por haber escogido al Archivo Nacional como sede para presentar su libro', expresó Jeannine Williams, directora del Archivo Nacional de Panamá.