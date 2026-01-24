  1. Inicio
Cuando nación y memoria conversan

Este ensayo es sobre cómo la joven república panameña, a través de las conmemoraciones, los monumentos y las ceremonias cívicas, fue creando una identidad nacional.
De izquierda a derecha: los docentes Daniel Domínguez Z. (USMA), Catherine Muñoz y Álvaro Uribe (ambos de la Universidad de Panamá) dialogan sobre esta obra en el Archivo Nacional de Panamá.
Esta publicación, que consta de cinco capítulos, explica cómo nuestros gobernantes, en los primeros años de la república, plantearon una narrativa oficial de un país civilizado y moderno.
Daniel Domínguez Z.
  • 25/01/2026 00:00
El libro ‘Panamá: 1903-1931 - nación, conmemoraciones y lugares de memoria’, del profesor universitario Félix Javier Chirú Barrios, invita a reflexionar sobre las efemérides, el pasado histórico y el presente

Tuvo sus motivos el docente universitario Félix Chirú Barrios para presentar su libro Panamá: 1903-1931 - nación, conmemoraciones y lugares de memoria en el Archivo Nacional de Panamá.

Buena parte de los documentos que estudió para hacer posible esta obra, los consultó en esta entidad encargada, desde diciembre de 1912, de preservar el patrimonio documental del país.

“Quiero de manera especial agradecer al profesor Chirú por haber escogido al Archivo Nacional como sede para presentar su libro”, expresó Jeannine Williams, directora del Archivo Nacional de Panamá.

Identidad y voluntad

Mirna Ortiz, directora de la Escuela de Historia de la Universidad de Panamá, comentó que la importancia de esta obra es que retrata a un país que ha luchado, a lo interno y a lo externo, para tener un verdadero proceso de desarrollo social.

“Este libro nos transporta a esas primeras décadas de la república. Nos permite valorar el sentido de patria y compararla con la actualidad. Es otra manera de hacer historia”, anotó.

Agregó que la memoria histórica, la identidad y la preservación del patrimonio deben jugar un papel relevante dentro de cada ciudadano, ya que en conjunto conforman nuestra herencia cultural.

Aunque son conceptos distintos, están en interrelacionados de acuerdo a esta profesora, ya que nos mantienen unidos como pueblo. “Conociendo los aciertos y desaciertos que hemos cometido a lo largo de la historia y de eso habla el libro del profesor Chirú”.

Para Mirna Ortiz fue significativo conversar sobre esta publicación en el Archivo Nacional porque “es una institución pública que tiene una noble labor: custodiar y difundir los documentos valiosos para nuestra nación”.

Valorar y preservar

Catherine Muñoz, docente de Historia de la Universidad de Panamá, planteó que el nuevo aporte editorial de Félix Chirú Barrios permite hacer una valoración renovada de nuestras conmemoraciones.

A esta profesora le impresionó la tarea investigativa. “Cuando el lector lo compre y lo consulte que vea la bibliografía, que vea el trabajo arduo de biblioteca y archivo que ha hecho el profesor Félix. Este libro es didáctico y entendible. Esta obra maneja la idea de que en Panamá entre 1903 y 1930 sí existía un deseo de progreso y modernización. Es uno de los mejores libros que se han presentado sobre este tema”.

Aprovechó la ocasión para también referirse a lo visionario que fue Belisario Porras, porque el tres veces presidente de Panamá (1912 – 1916, 1918 – 1920 y 1920 – 1924) fue quien tuvo la iniciativa de crear el Archivo Nacional.

Este edificio, ubicado en la Avenida Perú, fue elaborado para recordarnos el legado de los antiguos griegos y romanos, y que nosotros como panameños podíamos emular ambas civilizaciones en lo cultural y en lo histórico, opinó Catherine Muñoz.

Construir lo que somos

El arquitecto Álvaro Uribe ponderó que Panamá: 1903-1931 - nación, conmemoraciones y lugares de memoria permite recordarnos quiénes somos. “Me gusta mucho este trabajo de Félix porque recupera un esfuerzo que se hizo como nación hace un poco más de 100 años, cuando se trató de crear una base ideológicamente sostenible para las posteriores generaciones”.

“Estamos en La Exposición, un barrio que fue hecho en la década de 1910 por Belisario Porras para anunciar al mundo el potencial que tenía Panamá. Este barrio fue un ejemplo tremendo de creatividad y uno de los mejores ejemplos de urbanismo que quedan en la ciudad capital”, indicó este profesor de la Universidad de Panamá.

Belisario Porras se enfrentó con valentía “a los intereses económicos de una élite que pensaban que la tierra solo era un negocio. Se acababa de construir el Canal interoceánico y estos edificios hacían parte de esa construcción de lo que queríamos ser. De eso trata el libro de Félix”.

“Esa construcción se sigue haciendo de forma complicadísima, ya que al final de cuentas los próceres nos trajeron ese mensaje de que debíamos crecer. El proceso del surgimiento de la república debe seguir siendo desentrañado. Para desenmarañar todo esto y ponerlo a la vista, es importante la identificación histórica que nos da la obra de Félix”, sostuvo Álvaro Uribe.

Superar los traumas

Durante la presentación de Panamá: 1903-1931 - nación, conmemoraciones y lugares de memoria otro de los panelistas, Daniel Domínguez Z., subrayó una de las conclusiones a las que llegó Chirú Barrios luego de indagar sobre esos primeros años republicanos: “que Panamá era una república artificial e inventada”.

“Estas palabras definen quiénes somos y cómo nos comportamos. La narrativa que tenemos desde entonces es preguntarnos si somos libres o no. Eso nos plantea como hipótesis que sufrimos de cierto complejo de inferioridad, cuando sentimos desapego sobre nuestro pasado, cuando olvidamos quiénes lograron nuestra independencia y cuando perdemos una relación emocional con nuestra memoria histórica”, afirmó.

“Colaboró a esta encrucijada que nuestra separación de Colombia en 1903 (tras 82 años de unión) se la debemos mayoritariamente a la decisión de una potencia extranjera. Quiero pensar que en otros países igual de jóvenes, más allá de cómo surgieron sus respectivas independencias, hoy como sociedad no se anden preguntando si son o no autónomos, sino que ejerzan con orgullo esa autonomía en el presente”, planteó el director de la editorial de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

Otra lectura sobre Panamá: 1903-1931 - nación, conmemoraciones y lugares de memoria es el positivo afán de nuestros gobernantes en construir símbolos materiales (estatuas, esculturas, memoriales, edificios) que tejían y sostenían a nuestra identidad histórica.

Hoy estamos en el laberinto sin salida de la desmemoria histórica colectiva, donde hay poca reflexión crítica en torno a las efemérides, planteó el docente. “Más allá de que somos creación directa, o no, de intereses económicos y geoestratégicos de otro país, y que tuvimos a un país dentro de otro país a través de lo que fue la antigua Zona del Canal, debemos mirar a la cara esa traumática realidad, dejarla en el pasado y avanzar. No fuimos los únicos, entre 1800 y 1903, que Estados Unidos intervino por esos mismos motivos, allí están Haití, Argentina, Perú, Nicaragua, Uruguay, México, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Honduras. Y varios ya eran territorios independientes cuando se registraron esas intervenciones”, rememoró.

El responsable de la revista académica La Antigua de la USMA recalcó que esta obra de Félix Chirú Barrios “nos recuerda el porqué de las fiestas nacionales, de los desfiles cívicos y de los monumentos como vehículos de cohesión social y como métodos para fortalecer los valores democráticos”.

