En una tarde dominada por un buen sancocho, cerca de la Junta Comunal de Chame, se escuchan los boleros de nenito. Es el 29 de agosto de 2026, pero mi alma presiente un ambiente festivo. Un olor a picante que se asemeja a una boca llena de esencia afrodisíaca. Sin embargo, la hermandad se deleita con la risa de las candidatas a reinas.

Esta tierra bendita, llena de contrastes, acoge con cariño a sus visitantes. Es como sentir una llamada del mar a perderme entre sus olas. En esta feria familiar, la comunidad de la Escuela Nocturna Oficial de Chame, con música y diversión escogerá nuevos rumbos. Mi alma de niño evoca prosas al divino para gozar de salud y compartir entre amigos.

En la pista se escucha, el sonido del Cerro Chame, golpear confianza a los muchachos. Un ambiente que olvida la melancolía, por Lorena, con aquella profesora de Biología. Una que se encuentra en mi alma sanchista. Con esmero los chaperones bailan en unidad familiar junto a sus parientes. Esta feria familiar no puede olvidar el esfuerzo de cada profesor y de los estudiantes de la Escuela Nocturna Oficial de Chame.

Es tarde y el sueño ataca mi sistema nervioso. Un sueño que me lleva a los momentos en que la escuela funcionaba en la Berta Elida Fernández. La risa momentánea del rico sancocho activa la transpiración y delata los pasos de bailarines. Es sábado y en casa la abuela termina de leer las aventuras del Tío Tom.

Ese aire cálido es mezcla de sabor y picardía. Un ambiente con risa, entre humedales, es el sentido de pertenencia de los chameros. Estas ideas florecen con las ocurrencias de los jóvenes de esta tierra. Estas esperan escuchar pronto el llamado del mar y que la memoria de progreso perdure. Esta feria familiar quiere exaltar las vivencias de los jóvenes y adultos de Chame. Los esperamos en Chame, el sábado 29 de agosto del 2026, en la junta comunal.