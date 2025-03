En un escenario plagado de estrellas novicias se inicia la carrera de un buhonero cultural. Es su reloj de madera o sus vivencias que lo inspiraran a escribir estas historias. Por lo general, así empieza esta faena en medio de su frustración por las alforjas rotas que se renuevan con la mirada bizarra de cada discípulo agradecido.

Cada hora debe pasar revista en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero Pimentel o en cualquier otro recinto documental dando formas a estas nubes de tormento locas, pero que se van transformando en una luna al que el sol no detiene, y que camina desde lo alto del parque Omar a la estación Fernández de Córdoba dibujando el paisaje de la ciudad.

Los encuentros con otros intelectuales en este recinto como en la academia son constantes para todo buhonero cultural que lo van llevando como un velero con madera madura hacia el infinito de su narrativa. A pesar de todo, el buhonero cultural se resiste a plasmar una realidad diferente a la que lucha el pueblo en su caminar. A la que la patria olvida por enaltecer el imaginario de la oligarquía.

Así comienza a divulgar estas historias el buhonero cultural generalmente en la academia. Así nace en el alma del buhonero cultural la idea de dejar un legado.

El buhonero cultural algunas veces encuentra la indiferencia por parte de la gente, pero la satisfacción de algunos lectores que elogian por ser diferente y que motivan a no descansar en esta labor de las letras. Esto demuestra que ante la adversidad siempre se debe tomar unos minutos para reflexionar y buscar los momentos buenos para seguir adelante con cualquier proyecto.

Otra cosa importante para el buhonero cultural son las reuniones con grupos de escritores para sacar siempre lo positivo de estas reuniones. La persistencia debe ser constante incluso sacrificando tiempo en familia.

Al buhonero cultural no debe motivar solo tener buenos maestros, sino gozar de un buen hábito de lectura y no procrastinar. Igualmente al buhonero cultural no se le debe olvidar la constancia de cada día en el hábito de escribir. Cada pasaje para nuestro intrépido artista de las letras es importante.

Es como si el aire se detuviera para contar las gotas de rocío. Finalmente cada proyecto debe llevar nuestra marca y nuestro estilo.