En los caminos de Arraiján

Al descender el Cerro Cabra, se vislumbra oportunidad. Una que, en tiempos de crisis, solo conocen los arraijaneños. Caminos profundos coquetean, al descender los meandros. Es un juego entre mi idilio por la poesía y la chicha de arroz. Estos caminos narran las pisadas de niños y aventureros. Arraiján festeja con honor sus 171 años de fundación.

Esta rima no está completa sin mencionar la trova de sus atletas. Jóvenes que, con mucho esfuerzo, bailan al son de la mejoranera. Este aliento fresco se dibuja con hojas de menta y carbón. Los años de gloria se tornan celestes al sentir el rocío. Con corazones pasionistas, se honra los 171 años del distrito de Arraiján. La tierra de Arraiján siente el júbilo de la luna creciente con mejores cosechas.

Hoy extraño a esa enfermera alta y blanca, pero este corazón de la periferia camina con hidalguía. Los ojos del creador bendicen a todo el distrito con trabajo. En cámaras selladas, con llamas eternas, se esconde la labor del artista. Es un camino difícil que debe olvidar las tabernas. Hoy se invita a mirar el territorio de Arraiján a través de las manos de educadores de vida.

En los 171 de fundación del distrito de Arraiján, esta alma cansada quiere paz. Desde lo más profundo del valle, los árboles se tornan de color naranja. Este color significa felicidad en medio de la soledad de esta segunda vida. Tantas alegrías se agotan al contemplar la acción humana en la naturaleza. Este poema se dedica a esa gente buena y trabajadora del distrito.

Hoy, la rima de esta canción quiere ofrecer flores, con aroma de canela, a nuestros pobladores. Mi mundo es pequeño, pero espera que llegue la chitreana de mis amores. Es bajo el son de la guaricha y la tinaja que los ríos de Arraiján cuentan el esfuerzo en sus 171 años de fundación.