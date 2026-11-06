Lago efímero

Sé que momentáneo es el toque cálido cuando estás en mis pies y en mi cabeza, o incluso recorres cada rincón de mi cuerpo; hasta un corazón cóncavo, creado así para que lo abraces... sin previo aviso.

Mi caracol se ha enamorado de tu música, una que tiene género en la marea, a veces de río y otras de playa, en la cual dormiría contigo y te escucharía roncar.

Tú... marea, dime cuándo podré ser tuyo.

¿Cómo puede ser que sienta tu alma y no tu cuerpo?

Cuando quiero desenamorarme, te veo bailar en las piedras y caer hacia mí, siendo las plantas tus polluelos; ojalá ser yo... y germinar con algo de ti.

Me tiro de cabeza y sin conocer el nadar, para así ahogarme en lo inmenso de ti, pues me pierdo mil veces contigo y conmigo mismo, que te escribo y no me lees, y si me leyeses... quedo empapado.