Lago efímero

Sé que momentáneo es el toque cálido cuando estás en mis pies y en mi cabeza, o incluso recorres cada rincón de mi cuerpo; hasta un corazón cóncavo, creado así para que lo abraces... sin previo aviso.
Mi caracol se ha enamorado de tu música, una que tiene género en la marea, a veces de río y otras de playa, en la cual dormiría contigo y te escucharía roncar.
Tú... marea, dime cuándo podré ser tuyo.
¿Cómo puede ser que sienta tu alma y no tu cuerpo?
Cuando quiero desenamorarme, te veo bailar en las piedras y caer hacia mí, siendo las plantas tus polluelos; ojalá ser yo... y germinar con algo de ti.
Me tiro de cabeza y sin conocer el nadar, para así ahogarme en lo inmenso de ti, pues me pierdo mil veces contigo y conmigo mismo, que te escribo y no me lees, y si me leyeses... quedo empapado.
Gabriel Antonio Vargas Osorio es estudiante del Bachillerato en Ciencias de la Escuela Pedro Pablo Sánchez y aspira a cursar la Licenciatura en Gestión Ejecutiva y Asistencia Bilingüe en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Cultiva la escritura poética desde 2023 y trabaja en la elaboración de su primer poemario, Ramos de noche. Su inquietud intelectual también se extiende a los idiomas: domina el inglés y estudia japonés de manera autodidacta. Además, participa en proyectos de robótica, practica karate y forma parte del Grupo Juvenil Policial (GRUJUPOL) de La Chorrera. Su interés por la literatura, la tecnología y el desarrollo personal refleja una formación diversa, marcada por la curiosidad, la disciplina y la creatividad.
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