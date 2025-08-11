Biblioteca Cristóbal Rodríguez: espacio de arraigo cultural entre lectores en Azuero

La biblioteca Cristóbal Rodríguez, con profundas raíces en la simpatía de su gente desde sus inicios en un pequeño recinto cerca del parque Unión de Chitré, guarda un lugar especial para explorar esa magia de la lectura en niños y adultos en búsqueda de información comunitaria, pero con sentido de pertenencia.

Según la jefa de la biblioteca, Ericka Caballero, comenzó funciones el 28 de julio de 1942, bajo las directrices de la primera bibliotecaria, Clemencia Vásquez. Su traslado a la sede actual, en la avenida Julio Arjona de Chitré, ocurrió en 1956. Es un espacio donde niños y adultos, a lo largo de sus pasillos, recorren ese caminar de los pueblos del interior y viven momentos de risas junto a los más expertos narradores de fábulas y cuentos.

Según Caballero, la asistencia ha bajado un poco debido al uso de dispositivos móviles y a una cultura desprovista de esos relatos contados con la sapiencia de nuestros abuelos. La señora Ericka Caballero reconoce que la biblioteca necesita algunas mejoras, ya que ha sido muy poco el interés que se ha tenido en modernizar o mantener estos espacios de lectura con la comunidad de Chitré.

Esta biblioteca ha tenido algunas remodelaciones impulsadas por el Banco Nacional, la más reciente realizada en 2013.

La directora cuenta que el recinto cultural dispone de tres bibliotecarios y una grabadora manual. Igualmente, dice que se ofrecen cursos de títeres, mochilas viajeras, concursos de ajedrez, cursos de flores de pollera y modistería. Es importante la labor de cada persona en promocionar estas actividades y en dejar en alto el nombre de la biblioteca.

Cuenta con la colección de referencia, colección general y sala infantil. Con un horario de atención al público de martes a sábado, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., siempre muestra la mejor cara de una región pujante, pero con un alto valor de buenas cosechas gracias a cada persona involucrada en resaltar a las comunidades del interior. Es indudable la relación estrecha entre la biblioteca Cristóbal Rodríguez y el Ministerio de Cultura.