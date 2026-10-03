CoNEP y minería: una primera aproximación

La finalidad del presente artículo es someter a un análisis crítico el documento del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), publicado digitalmente con el título de “Actualización de las Repercusiones Socioeconómicas del Cierre de las Operaciones de Cobre Panamá” (2024), en el que se defiende la reapertura de la mina de Donoso como una necesidad imperiosa. Se trata de un documento relativamente extenso, que contiene 170 páginas. Dado el espacio del presente artículo, en esta primera aproximación el mismo se enfoca en algunos elementos generales, principalmente de carácter metodológicos.

Una sana precaución

Tratándose de un documento oficial de la cúpula empresarial, que opera en el marco de un gobierno autoproclamado como de la empresa privada, vale recordar, tal como señala acertadamente el profesor José Valenzuela Feijóo en su obra titulada ¿La Economía es una Ciencia? (2024, pp. 21 - 24), que en la producción de la teoría y los análisis económicos los factores subjetivos juegan su papel activo. Es por esto, que lo que Shumpeter llamó la “Visión” con la que estos se construyen, está influida por los intereses materiales de quienes los generan. Este autor señala, además, que una forma de distorsionar la realidad está dada por la exclusión, es decir abstracción de algunos elementos que molestan a los sectores dominantes presentes en la realidad, pero que son necesarios para comprender la realidad.

El papel de PIB

Una primera exclusión presente en el documento del CoNEP se puede observar en la centralidad que adquiere el PIB en todo el análisis, sin que se tenga ningún elemento crítico frente al mismo. Es así como, en el mismo, en su apartado metodológico, se destaca que: “El análisis del PIB parte de su concepción como indicador central de la producción total de bienes y servicios finales en una economía durante un período determinado. De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, el PIB refleja el nivel de actividad económica y constituye la base para evaluar el crecimiento y la estabilidad macroeconómica” (p. 13). El PIB se considera, entonces, un concepto limpio, prácticamente inmaculado, pese a que el mismo contiene muchos problemas. Entre estos problemas se pueden, para nuestros fines destacar dos, que son ampliamente conocidos:

En primer lugar, el PIB per cápita, que se obtiene dividiendo el PIB real entre la población es un promedio, el cual oculta los problemas de la distribución del ingreso. Panamá, pese a todo el crecimiento que se describe en el Capítulo 1 del documento del CoNEP, el que en gran medida se atribuye a Cobre Panamá (5.0% del PIB), se encuentra como es sabido entre los cinco países de América Latina con peor distribución del ingreso.

En segundo lugar, como también es conocido, el PIB no refleja, para nada, los costos ambientales que pueden generar las actividades económicas, ni los beneficios que para el sustento de la vida significan conservar los llamados servicios ambientales. Resulta, entonces, significativo que en el Marco Teórico del documento del CoNEP bajo análisis siquiera mencione el concepto de los costos ambientales.

Los costos ambientales de la minería

Es útil señalar que la minería metálica a cielo abierto genera significativos costos ambientales. Uno de los más importantes de estos es el drenaje ácido, que tiene la capacidad de contaminar las aguas subterráneas y superficiales, con consecuencias negativas tanto para la vida humana como para la de los no humanos. Es bueno recordar que el drenaje ácido de mina se produce cuando los minerales entran en contacto con el oxígeno y el agua debido a las actividades extractivas. La oxidación de estos minerales genera ácido sulfúrico, que a su vez disuelve metales presentes en las rocas, produciendo aguas con bajo pH y altas concentraciones de metales pesados. Se trata de un fenómeno que, si bien puede mitigarse, no puede eliminarse. El importante científico D. K. Nordtrom (2011) destaca que: “el drenaje ácido de minas es un problema ambiental perpetuo. Una vez que la oxidación de sulfuros se desencadena, puede persistir durante cientos o miles de años, haciendo que su eliminación completa sea prácticamente imposible” (https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2011.06.002) No es metodológicamente válido, que el documento del CoNEP haga abstracción de los costos ambientales en su análisis relacionado con el PIB, ya que existe evidencia de este tipo de problemas en la mina de First Quantum. Estos se recogen en un artículo publicado por Sol Lauria en la Revista Concolón (versión digital) publicado en el 2024, bajo el título “La Prueba de los Daños de First Quantum”, el cual muestra todo un conjunto de daños ambientales generados por la operación de la mina de Cobre Panamá. En este artículo, utilizando información del propio Ministerio de Ambiente contenida en 29 informes de esta institución, se afirma que: “Según estos reportes, la operación de First Quantum violó obligaciones ambientales 232 veces en diez años, entre 2014 y 2024. Los hallazgos de la autoridad ambiental también sostienen que la empresa regó sedimentos, metales pesados y residuos peligrosos en un terreno vulnerable, generando daños a los bosques, las especies y las fuentes de agua. Los inspectores también subrayaron las deudas con las comunidades y los riesgos de plantar una mina a cielo abierto en el corredor biológico mesoamericano.” En realidad, reconocer los costos ambientales sería necesario, para realizar un análisis costo - beneficio. No solo los que pueden ser traducidos en términos crematísticos, sino también los que no pueden ser traducidos a dinero, los llamados Priceless de Frank Ackerman y Lisa Heinzerling (2004). Al dejar por fuera los costos ambientales, se elimina la posibilidad de una verdadera comprensión de los costos de oportunidad de la actividad de la mina de Donoso, que pretende ser un concepto clave de la metodología del CoNEP.

Otros problemas

El documento del CoNEP bajo análisis no solo queda por debajo del documento de Indesa – First Quantum, publicado en 2023, bajo el título de “Impacto Económico de Minera Panamá en la Economía Panameña”. Esto se debe a que este por lo menos admite explícitamente que, al no tomar en cuenta los aspectos ambientales, “el informe no debe ser considerado como un análisis costo – beneficio de la actividad minera en el país” (p. 2). Volviendo al tema de las cuentas nacionales, el documento analizado muestra otro problema: En este, al igual que en otros escritos favorables al modelo extractivista, no se calcula el Ingreso Nacional Bruto, cuya comparación con el PIB daría una idea de la apropiación real de los excedentes por parte de la trasnacional. Nuevamente una situación de exclusión de hechos y conceptos, que obscurece la comprensión del fenómeno estudiado. Obviamente, al estar construido con un marco teórico de la llamada corriente principal dominante, el mismo excluye toda referencia a los factores de la economía política implicados en la realidad. Es claro que este análisis sería más que necesario para poder comprender las relaciones de poder y de fuerzas que están en la base de la propuesta de reapertura de la mina.

Conclusión

A nuestro juicio, el documento de la CoNEP carece de los atributos necesarios como para que este sirva de base a las decisiones sobre la minería a cielo abierto. En próximos artículos seguiremos con el tema. El autor es economista. Profesor Emérito de la Universidad de Panamá

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