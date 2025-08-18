Controversia en Florida por estatua de Martin Luther King Jr.

La inauguración de una nueva estatua en honor a Martin Luther King Jr. en Winter Park, Florida, ha generado una intensa polémica. La obra, titulada The Ripple y creada por el escultor Andrew Luy, presenta proporciones inusuales: una cabeza sobredimensionada, zapatos enormes y un brazo izquierdo más robusto.

Para algunos críticos, la pieza se asemeja a una “caricatura”. Entre ellos, Jonathan Blount, fundador de Essence Magazine, quien afirmó que la escultura “se ve rara” y desató un debate en la comunidad.

La alcaldesa Sheila DeCiccio reconoció que “no salió como todos esperaban”, aunque subrayó lo difícil de realizar cambios tras una inversión de medio millón de dólares.

Luy, de origen asiático, defendió su propuesta al afirmar que cada exageración responde a un simbolismo consensuado con la familia King y un comité ciudadano. Según explicó, los zapatos grandes evocan las “botas que debía llenar King”, la cabeza ampliada busca resaltar su presencia y el brazo transmite el peso del libro.

El monumento está rodeado de placas con las palabras “igualdad”, “amor”, “valor” y “libertad”. Para responder a las críticas, el municipio colocará un cartel explicativo.

“El arte siempre provoca emociones”, recordó Luy al defender su trabajo.