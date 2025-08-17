Desiderio Sánchez: Un exponente del mestizaje y de la identidad panameña en la pintura

Mucho se ha escrito del impacto de la escuela mexicana de pintura en el escenario artístico latinoamericano del siglo XX. Juan Manuel Cedeño, Raúl Vásquez, Carlos González Palomino, Manuel Chong Neto o Guillermo Trujillo son algunos exponentes panameños que, por formación o influencia, asumieron en sus respectivas tareas creativas los principios característicos de dicha escuela.

La exploración de una identidad propia, el nacionalismo, el indigenismo (mestizaje en el caso de Panamá), el muralismo, el amor por la imagen vernácula, las costumbres y tradiciones autóctonas fueron fuerzas que en mayor o menor medida, junto con el consecuente abandono del clasicismo y el eurocentrismo, impulsaron a estos artistas a la tarea de perseguir una narrativa auténticamente panameña.

Uno de estos artistas fue también Desiderio Sánchez (1929-2024), de cuyo fallecimiento recientemente se cumplió un año y de quien podemos decir que impulsó la promoción de la representación de temas locales y contribuyó a la gestación de un arte panameño.

Desiderio Sánchez nació en Bocas del Toro y tras estudiar arte en México, con sólo 28 años ya había participado en la Bienal del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo (1957), que por ese entonces era el principal acontecimiento artístico de Latinoamérica.

Tras más de 60 años de trayectoria en los que representó a Panamá en exhibiciones en Estados Unidos, Francia, Brasil y Centroamérica, entre otros muchos lugares, podemos decir que la obra de Desiderio Sánchez sigue vigente.Precisamente fue a raíz de su paso por la vanguardista escuela “La Esmeralda”, de México —país al que había viajado originalmente para estudiar medicina aunque se decantó finalmente por formarse como pintor­—, que el artista se inclinó por la temática nacionalista y autóctona, y por el estilo expresionista que, caracterizado por los colores vibrantes y las pinceladas rotundas, por ese entonces triunfaba en el panorama internacional.

Ese giro estuvo marcado por la presencia de los máximos exponentes de la pintura indigenista y de los muralistas más destacados de los años 60 en México. La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, una institución pública fundada en 1942, tenía como propósito fundamental la inclusión de las clases obreras en el arte, acercándolo a los barrios marginales, generando otra forma de educar y enseñar.

Originalmente las escuelas de arte eran elitistas, con profesores y directores traídos de Europa, quienes se dedicaban a adiestrar a sus alumnos en la copia de los cánones tradicionales de belleza.

En esas escuelas había muy pocos estudiantes mestizos y mucho menos indígenas, y sus maestros, por lo general, aborrecían de todo lo que implicase el concepto de “arte nuevo”.

Fue en ese centro vanguardista en el que principalmente se fraguó la ruptura con lo tradicional y europeísta y donde se abrió paso la llamada “Escuela Mexicana”, con la participación de reconocidos artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera y Francisco Zúñiga.

“La Esmeralda” se convirtió en un referente en la formación social de las artes plásticas y visuales en América Latina. Su objetivo fundacional era promover un enfoque social, un diálogo con la ciudadanía y ofrecer la posibilidad de acercar a los barrios obreros la enseñanza artística.

El reconocido pintor mexicano Rufino Tamayo, que dictó clases en dicho centro, será también clave para comprender la obra de Sánchez.