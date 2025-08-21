El Ballet Nacional celebra aniversario 54 con ‘Pinceladas del recuerdo’

Barrios destacó la importancia de que el Ballet Nacional forme parte de la planilla del Ministerio de Cultura, lo que brinda estabilidad laboral a sus artistas.'Desde que éramos parte del Instituto Nacional de Cultura, los bailarines del Ballet Nacional somos funcionarios públicos, igual que una secretaria o un administrador. Hoy, dentro del Ministerio de Cultura, compartimos esta condición junto con la Orquesta Sinfónica, que es el otro gran elenco artístico del país', recordó.Esta formalidad también ha servido para romper con los prejuicios que existían sobre la imposibilidad de vivir del arte en Panamá. 'Siempre nos decían que del arte no se vive, que había que buscar otra profesión. Pero hemos demostrado que con disciplina, perseverancia y compromiso, los bailarines panameños pueden ser profesionales y servir al país desde la danza', afirmó Barrios.Uno de los grandes logros recientes de la compañía fue el montaje de ‘El lago de los cisnes’, que agotó boletería con dos semanas de anticipación y dejó a muchos espectadores sin la posibilidad de asistir.Debido a la demanda, el Ballet Nacional volverá a presentar esta pieza los días 23 y 24 de octubre en el Teatro Nacional. Pero antes, existe la posibilidad de que la obra se presente en Bogotá, lo que representaría una nueva oportunidad de internacionalización.'Es el interés de nuestra ministra que el Ballet Nacional también se exporte, porque la calidad lo merece y hay expectativa en el extranjero. Este año ya estuvimos en Costa Rica, y hemos recibido interés de países como Portugal, Brasil y España para 2026', adelantó Barrios.Tras la gala de aniversario y las funciones de ‘El lago de los cisnes’, la compañía se preparará para su tradicional temporada navideña con ‘El Cascanueces’, que se presentará del 4 al 14 de diciembre en el Teatro Nacional. Posteriormente, el espectáculo podría recorrer algunas provincias y cerrará el año con una función al aire libre en el Parque Catedral, repitiendo la exitosa experiencia de 2024.Uno de los mayores avances recientes ha sido la mudanza a la Ciudad de las Artes, donde el Ballet Nacional cuenta con instalaciones propias y adecuadas a sus necesidades.'Tener una sede fija, que podamos llamar nuestra casa, es algo muy importante. Antes no teníamos los espacios suficientes. Ahora contamos con salones diseñados con las especificaciones que requieren los bailarines, vestidores, oficinas administrativas, taller de costura, depósito de vestuarios, gimnasio, fisioterapia y salón de reuniones', destacó la directora.El complejo, además, permite que diferentes áreas artísticas trabajen de forma cercana. 'Si necesitamos algo con la Orquesta Sinfónica, cruzamos un pasillo. Si queremos colaborar con Artes Plásticas, vamos a otro edificio. Próximamente se inaugurará el teatro multifuncional, lo que será una maravilla porque podremos presentar funciones allí mismo', celebró Barrios.La infraestructura ha generado también admiración internacional. 'Las personas que nos visitan de otros países y ven la Ciudad de las Artes nos felicitan. No todos los países cuentan con un espacio de este nivel', dijo.