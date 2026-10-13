El crimen que marcó al rap: 30 años después, condenan por el asesinato de Tupac Shakur

El asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur, ocurrido hace 30 años, dejó de ser un caso sin resolver este martes 13 de octubre, tras la sentencia a 40 años de cárcel contra el exlíder pandillero de Los Ángeles, California (Estados Unidos), Duane ‘Keffe D’ Davis, por planificar el crimen que acabó con la vida de uno de los exponentes más conocidos del rap en inglés.

El fallo de un tribunal de Las Vegas se produjo después de que un jurado encontrara a Davis culpable del crimen, tras varias horas de deliberación en agosto. “No puedes arrebatarle un hombre a su familia (...). Nos tomó 30 años, pero ahora vas a enfrentar a la justicia por lo que hiciste el 7 de septiembre de 1996”, declaró la jueza Carli Kierny antes de sentenciarlo a dos penas que pueden ir de un mínimo de 20 años hasta la cadena perpetua por el asesinato, según recogió la agencia de noticias AFP.

Durante la audiencia de sentencia, los familiares de Tupac Shakur, entre ellos su hermana Sekyiwa Shakur, también dirigieron unas palabras al responsable del crimen. “Él no era solo mi hermano mayor, también era mi figura paterna (...). Fue duro sentarse a escuchar una y otra vez a alguien describir detalladamente cómo cazaron a Tupac Amaru Shakur y lo asesinaron”, expresó entre sollozos.

La hermana de Shakur aprovechó la ocasión para afirmar que su madre crió a Tupac para que fuera un activista de los derechos humanos que defendiera a los más débiles.

En 1996, Tupac Shakur se encontraba en Las Vegas para asistir a una pelea de Mike Tyson. Dos horas después del combate, el rapero fue baleado desde un Cadillac blanco que se detuvo junto al BMW en el que viajaba, mientras ambos vehículos esperaban en un semáforo en rojo.