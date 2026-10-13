El crimen que marcó al rap: 30 años después, condenan por el asesinato de Tupac Shakur

El asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur, ocurrido hace 30 años, dejó de ser un caso sin resolver este martes 13 de octubre, tras la sentencia a 40 años de cárcel contra el exlíder pandillero de Los Ángeles, California (Estados Unidos), Duane ‘Keffe D’ Davis, por planificar el crimen que acabó con la vida de uno de los exponentes más conocidos del rap en inglés.
El fallo de un tribunal de Las Vegas se produjo después de que un jurado encontrara a Davis culpable del crimen, tras varias horas de deliberación en agosto. “No puedes arrebatarle un hombre a su familia (...). Nos tomó 30 años, pero ahora vas a enfrentar a la justicia por lo que hiciste el 7 de septiembre de 1996”, declaró la jueza Carli Kierny antes de sentenciarlo a dos penas que pueden ir de un mínimo de 20 años hasta la cadena perpetua por el asesinato, según recogió la agencia de noticias AFP.
Durante la audiencia de sentencia, los familiares de Tupac Shakur, entre ellos su hermana Sekyiwa Shakur, también dirigieron unas palabras al responsable del crimen. “Él no era solo mi hermano mayor, también era mi figura paterna (...). Fue duro sentarse a escuchar una y otra vez a alguien describir detalladamente cómo cazaron a Tupac Amaru Shakur y lo asesinaron”, expresó entre sollozos.
La hermana de Shakur aprovechó la ocasión para afirmar que su madre crió a Tupac para que fuera un activista de los derechos humanos que defendiera a los más débiles.
En 1996, Tupac Shakur se encontraba en Las Vegas para asistir a una pelea de Mike Tyson. Dos horas después del combate, el rapero fue baleado desde un Cadillac blanco que se detuvo junto al BMW en el que viajaba, mientras ambos vehículos esperaban en un semáforo en rojo.
Según la Fiscalía, Duane Davis entregó el arma a una persona que viajaba en el asiento trasero del Cadillac y le ordenó disparar contra Shakur, quien murió seis días después del ataque.
El asesinato del artista, conocido por éxitos como ‘California Love’ y ‘All Eyez on Me’, conmocionó a Estados Unidos y se convirtió en uno de los casos sin resolver más notorios del país.
La investigación permaneció estancada durante años por falta de pruebas, hasta que el caso cobró nuevo impulso en 2019, después de que Davis publicara un libro de memorias en el que relataba que ocupaba el asiento delantero del Cadillac el día del crimen. Sin embargo, Davis se retractó posteriormente de esas declaraciones y se declaró no culpable.
Durante la fase previa al juicio, la defensa intentó sin éxito impedir que el libro se presentara como prueba, así como las declaraciones que Davis había ofrecido a la Policía durante una entrevista en 2008.
El abogado defensor, Michael Sanft, sostuvo ante el tribunal que la supuesta confesión de su cliente era una invención concebida para promocionar sus memorias. “Están leyendo un libro que es ficción y no hechos”, dijo Sanft al jurado durante el juicio. El abogado también argumentó que no existían pruebas que vincularan a Davis con el asesinato, más allá de sus propias declaraciones.
A tres décadas de su muerte, la música de Tupac Shakur continúa vigente y acumula 28,6 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify.
Con una marcada sensibilidad social, sus letras abordaban cuestiones como el racismo, la pobreza y la brutalidad policial. Durante su breve carrera, el músico conquistó tanto a la crítica como al público y también incursionó en la actuación, con participaciones en varias películas, entre ellas ‘Poetic Justice’ (1993), protagonizada junto a Janet Jackson.
Shakur nació el 16 de junio de 1971 en East Harlem, Nueva York, con el nombre de Lesane Parish Crooks. Su madre, Afeni Shakur, fue una activista vinculada al movimiento de las Panteras Negras, una experiencia familiar que influyó en su visión crítica de las desigualdades raciales y sociales en Estados Unidos. Posteriormente, adoptó el nombre Tupac Amaru en referencia a Túpac Amaru II, líder indígena que encabezó una rebelión contra el dominio colonial español en el siglo XVIII.
Durante su juventud, estudió interpretación, poesía y música, disciplinas que contribuyeron a desarrollar un estilo caracterizado por la combinación de relatos personales, crítica social y expresiones de vulnerabilidad.
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