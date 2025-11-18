El furor de los capibaras: la tendencia que tomó el mercado

En Panamá, la llegada de los capibaras fue rápida y natural. Las tiendas identificaron de inmediato su potencial y a eso se sumó el auge de videos virales y la tendencia entre jóvenes que buscaban artículos 'cute', coleccionables y fáciles de compartir en redes. Para entender cómo se vive esta tendencia desde adentro, conversamos con Jennifer Cano, vendedora de la tienda de artesanias y souvenirs ‘Arte y color’ en Casco Antiguo, una de las zonas donde los capibaras se han convertido en una verdadera fiebre.Todo indica que el capibara encontró aquí un espacio fértil por dos razones: la fuerte influencia de las tendencias globales en el consumo juvenil y el atractivo turístico del país, siempre abierto a incorporar nuevas estéticas vinculadas a la fauna, lo autóctono y lo exótico.'Ya la venta de los capibaras lleva aproximadamente tres años, que es lo que hace que se inauguró el local. Pues es un animal que recién salió mucho a la luz, estuvo escondido mucho tiempo, y pues también representa la fauna de Panamá, entonces decidimos formarlo parte de nuestro lugar, de nuestro local, pues ya que bueno, nos representa también, tanto como el perezoso', señaló.El capibara, evoca una conexión simbólica con otros animales conocidos, como el perezoso. Esa familiaridad indirecta ayudó a que su figura fuese aceptada sin resistencia. Hoy, el abanico de productos es amplio y se renueva constantemente: 'Vendemos pines, peluches, vinchas, sombreros, medias y algunos peluches vienen con cobijas. Y tenemos el ‘Sonny Angel’ versión capibara, que muchos buscan.' añadió. La demanda no tardó en consolidarse. Hoy, los productos relacionados a capibaras se renuevan de manera constante. Peluches que incluyen cobijas, versiones gigantes, figuras coleccionables, pines y accesorios de todo tipo forman parte de la oferta que se mantiene en movimiento. La fiebre del capibara en Panamá es también una ventana a los modos de consumo actuales. Muestra cómo la cultura digital influye de forma directa en lo que se compra, regala y exhibe. Si antes la publicidad definía los patrones de mercado, hoy lo hacen los algoritmos y las comunidades online. Los jóvenes buscan objetos que no solo sean estéticos, sino que transmitan una emoción o un estado de ánimo.El capibara muestra un cambio en la relación entre objetos y significado. En épocas anteriores, los souvenirs representaban lugares, monumentos o símbolos patrios. Ahora, en una cultura hiperconectada, pueden representar emociones, momentos virales o personajes ajenos a la geografía local. El capibara circula en Panamá porque habla el lenguaje de su tiempo. No está ligado a un sitio específico, sino a una sensibilidad compartida que nace en redes y se expande por el mundo.