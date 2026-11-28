Hace justo una semana cerró sus puertas al público la 61 Bienal de Arte de Venecia. Nueve meses atrás había inaugurado en medio de grandes protestas —incluyendo la renuncia en pleno del jurado— contra la participación de Rusia e Israel en el contexto de la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza. La participación de Panamá en la bienal con su segundo pabellón oficial también comenzó con protestas. En este caso, por lo que se consideró una falta de transparencia en el (auto)nombramiento de las mismas curadoras del primer pabellón, a la extraña premura y opacidad de la convocatoria y sus reglas, así como al proceso de selección de los artistas ganadores. Pese a ello, los organizadores presentaron la instalación titulada “Hiperstición tropical”, de los Mensajeros del Sol, el dúo de artistas conformado por el panameño Antonio José Guzmán y la serbia Iva Jankovic. Según el texto curatorial de las curadoras Mónica Kupfer y Ana Elizabeth González, directora ejecutiva del Museo del Canal Interoceánico, la pieza “activa memorias interrumpidas de comunidades desplazadas como consecuencia de la construcción del Canal de Panamá”. A continuación, El Visitante ofrece fragmentos de la conversación sostenida entre Humberto Vélez, artista y miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), Adrienne Samos, curadora, crítica de arte y editora; Carlos Fitzgerald, antropólogo, arqueólogo e investigador del patrimonio panameño; y la arquitecta Aimée Lam Tuñón, impulsora y curadora del primer pabellón panameño en la Bienal de Venecia en su edición de Arquitectura, en 2023, con la exposición “Historias bajo el agua”. Carlos: Dado que se trata de un pabellón nacional, no solo la transparencia en el proceso, sino también la rendición de cuentas, son aspectos que ya deberían haberse publicado. Aimée: Además, creo que es importante preguntarnos qué queremos construir a largo plazo con la participación de Panamá en la Bienal de Venecia. Durante años hemos recurrido a relatos sobre nuestra identidad, nuestra historia y nuestro territorio, sobre todo alrededor del canal. Pero ¿qué nuevas preguntas estamos planteando y qué paradigmas estamos cuestionando a partir de ellos? No propongo dejar atrás esa historia. Lo que digo es que nuestra mirada puede aportar a conversaciones que trascienden lo nacional y abordan desafíos de escala planetaria. Un pabellón no tiene que hablar de Panamá para representarnos; también puede pensar desde Panamá. Humberto: Así es. Y menos de la manera como el Pabellón de Panamá nos representó: con una mirada ambigua y exótica en torno a los llamados “pueblos perdidos” o “borrados” del territorio que usurpó Estados Unidos para construir y administrar el canal. Los artistas y las curadoras mezclaron, sin diferenciar, las historias y retratos de la población afrodescendiente que habitaba nuestro istmo desde la época colonial con la afroantillana, que llegó como mano de obra para el ferrocarril y el canal. Denuncian la creación de la antigua Zona del Canal por Estados Unidos “para establecer el dominio logístico y militar de la vía acuática” sin mención alguna a sus nuevas amenazas a la soberanía de Panamá. ¿Será más cómodo declararse antiimperialistas del siglo pasado que del actual?

Adrienne: El texto curatorial presenta la desaparición de los pueblos como consecuencia directa de la construcción del canal y del enclave. Esto no es exactamente así. Cuando por fin se empieza a expulsar a los habitantes de sus pueblos, en 1913, la construcción llevaba ya una década y estaba a punto de terminar, como explica con precisión la historiadora panameña Marixa Lasso en Erased (traducido como Historias perdidas del Canal de Panamá). Dentro y fuera del país, el libro ya se ha vuelto un clásico pese a haberse publicado apenas en 2019. Parte de su importancia radica en que nos demuestra que la decisión de despoblar tomó mucho tiempo y se debió a una multiplicidad de consideraciones.

Carlos: El texto curatorial también se equivoca al llamar “hamaca” a la gran estructura colgante. No es una hamaca. Ni siquiera cumple con la forma básica de una hamaca — simétrica y sostenida entre dos extremos—, sino que se sostiene por numerosos hilos y tiene una superficie irregular con picos. Imposible imaginar que alguien pueda recostarse ahí. Aun así, el texto habla de memorias ancestrales de descanso y sostén, cuando la pieza encubre y se desploma. Además, la hamaca no es un elemento central en la región interoceánica. Aunque ha existido como accesorio doméstico, no tiene la relevancia histórica que sí posee en otras culturas originarias. Hacerla el centro de la propuesta carece de sustento. En definitiva, llamar “hamaca” a esta pieza no tiene sentido dentro del patrimonio panameño. Como antropólogo, considero que exotiza el trópico. Veo más bien algo entre una trampa de cacería, una red o un dosel militar de camuflaje, pero no una hamaca.

Adrienne: Y como dices, Humberto, las personas que la instalación expone en las fotografías antiguas son en su mayoría inmigrantes antillanos, protestantes y de habla inglesa, y no los habitantes de los pueblos donde sus antepasados, católicos hispanohablantes, habían vivido durante doscientos años. Como si cualquier archivo fotográfico de cuerpos negros sirviera para ilustrar cualquier desplazamiento. El texto menciona a los afroantillanos, pero no como los protagonistas de esta obra. Aparecen como si hubiesen venido trayendo sus hamacas y los ritmos que suenan en la banda sonora, como parte de una lista frívola de memorias superpuestas: indígenas, afrocaribeñas, panameñas. Ponen las fotos, la música, la “hamaca tropical”. Pero obvian su historia. Cubren los rostros con dibujos geométricos que no les pertenecen. En otras palabras, las biografías de esas personas y sus familias quedan sometidas a la firma de los artistas.

Carlos: Y es que encima, la selección de las fotos históricas parece haberse basado en lugares comunes: desde las escenas de lavanderas en el río Chagres hasta una boda afro en un barrio capitalino. No veo una investigación sobre los paisajes “perdidos”. Se trata de imágenes generales de la Zona del Canal, y hasta de la capital, que muestran algo de diversidad espacial sin hilar una narrativa crítica o memorística sobre los pueblos perdidos. Todo es ambiguo. Ninguna imagen sorprende por estar ampliamente publicada en las redes. A excepción, quizás, de la imagen del hombre que sostiene cráneos exhumados en el cementerio de Mount Hope [ver la imagen alusiva]. Esta fotografía nos habla del alcance de la administración norteamericana en reordenar todos los espacios a su cargo, tanto de los vivos como de los muertos. No se relaciona con la expulsión y desplazamiento de los pueblos de la ruta transístmica.

Adrienne: En el espacio hay un altillo con una baranda que lo rodea. A un lado están las fotos impresas con códigos superpuestos. Al otro, un gran collage de textiles que el dúo de artistas viene usando desde que se conformó: el mismo azul índigo, el mismo vocabulario de rayas, círculos, cruces, triángulos y cuadrículas. De hecho, diría que la verdadera protagonista de la obra es la cuadrícula gráfica, blanda y fluida, que une todo el conjunto. La red blanda proyecta cuadrículas, los textiles dibujan cuadrículas y las fotos sobre sábanas reproducen cuadrículas superpuestas. El resultado es seductor y espectacular, sobre todo en la estructura central, cuyas sombras reticulares se multiplican en una infinidad de formas sobre el piso. Según lo que he investigado, este efecto se debe principalmente al talento de Jancovic, que ha sido capaz de ocupar grandes espacios con eficacia; sobre todo el espacio desmesurado de este pabellón en Venecia. Sin embargo, la superficie no debe confundirse con el contenido.

Humberto: Los textiles y sus patrones presentan una abstracción, diríase inspirada en parte en el neobauhaus, una tendencia de diseño gráfico y arquitectónico que sigue ciertas ideas de la Bauhaus, la famosa escuela alemana de principios del siglo XX. Es tan abstracta esta propuesta que puede ser cualquier cosa, y por eso mismo no es nada en particular. El pabellón sustituye la investigación específica por una pirotecnia geométrica y pictórica, vaga y general. Hasta me atrevería a llamarlo “pornohistoricismo” porque convierte el pasado en un fetiche de consumo rápido, vaciando la historia de su profundidad sociopolítica para transformarla en un espectáculo visualmente atractivo.

Adrienne: Para cierto público europeo quizás funciona el romanticismo del canal. Pero para la historia de Panamá no, porque confunde dos desplazamientos, dos poblaciones y dos archivos, y convierte hechos concretos —como el company town que empezó a forjarse en 1913— en un mito anacrónico. Para citar el título de la obra, “hiperstición” aquí subvierte el significado original del término: no se trata de una ficción que se vuelve realidad. Es al revés: la historia real se vuelve ficción.