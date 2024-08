Flora, fauna y literatura convergen en la exposición ‘Anima Mundi’

El artista panameño Yanuly Martín Sansón presenta su exposición ‘Anima Mundi’ en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, desde el 30 de agosto hasta el 14 de septiembre. Estará abierta al público de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Es un compendio de toda mi obra hecha en acuarela y acrílico. Abarca una amplia temática que incluye flora, fauna, simbolismo, literatura, ciencia ficción, paisajes. Quiero hacer algo completo que refleje todos mis intereses en la expresión visual”, relató el artista a este medio.

El artista estará exponiendo unas 30 obras. Asegura que escogió la Biblioteca Nacional porque “existe un puente” entre su obra y el conocimiento literario; “por ejemplo, tengo una obra que hace una interpretación del cuento La casa Asterión de Jorge Luis Borges. Sentí que tenía que buscar un espacio apropiado, afín a mis intereses y a lo que quiero expresar”.

Sansón es un artista autodidacta. “Nunca tomé cursos ni ningún tipo de entrenamiento, excepto la experiencia. Tengo 50 años pintando. Tampoco he expuesto mucho, he estado contento en mi mundo pintando, no me sentía presionado a exhibir, siempre ha sido para mi gusto. Sin embargo, viendo que estoy más activo con otros colegas artistas en exhibiciones colectivas, decidí hacer la mía”.

Inició en el arte desde niño, reproducía imágenes que veía en cómics. Relató que buscaba una imagen que le sirviera como maestra al tratar de obtener destrezas replicando la ilustración Buscaba diferentes escenas y personajes hasta que un día decidió crear sus propias imágenes.

“Lo mío en un principio fue el tema mitológico y simbólico. Fui añadiendo un repositorio mayor de temas y en 2017 me invitaron a una exposición que se hizo en Atlapa donde presenté mis primeros acrílicos. Desde entonces ya he estado más activo en el mundo del arte. Actualmente, soy miembro de la Asociación Panameña de Artistas Plásticos de Panamá”, comentó Sansón.