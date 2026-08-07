Interrogantes críticos

La región presenta potenciales de excepción, pero serios interrogantes, entre ellos los que siguen.

IA en América Latina

En un agudo y profundo trabajo sobre el tema Christian Asinelli, Director Ejecutivo de la CAF, enfatiza que la IA promete “Eficiencia operativa, productividad, transformación sectorial y mejores servicios para la ciudadanía. Pero, su despliegue plantea a la vez una pregunta ética y política sobre qué reglas, con qué instituciones y bajo qué idea de lo humano queremos desarrollar esta tecnología”. Resalta las oportunidades y riesgos que presenta “puede ayudar a superar trampas históricas del desarrollo regional como son las brechas sociales, económicas y territoriales, la baja productividad, los servicios públicos fragmentados, las capacidades estatales limitadas y la escasa sofisticación tecnológica. Pero, a la vez, puede profundizar las dependencias existentes, concentrar beneficios, precarizar empleos”, y “erosionar la participación ciudadana”. Previene evitar “que la transformación no traiga desarrollo.... que quede atrapada en una IA importada, regulada desde afuera, entrenada con datos ajenos, desplegada sin capacidades públicas y financiada como consumo tecnológico, en lugar de como infraestructura de desarrollo”.

Biodiversidad

La prestigiosa The Lancet reconstruye en un informe reciente la situación en materia de biodiversidad. En 2022, 195 gobiernos aprobaron en Montreal un acuerdo para detener la pérdida creciente de biodiversidad. Hay un millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción. Ello se debe a la sobre explotación de la tierra y el mar, la crisis climática, y la contaminación. Los ecosistemas son fundamentales para la salud y la resiliencia. Se acordó restaurar al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados y designar al menos el 30% de la tierra, las aguas y los mares como áreas de conservación. La mayoría de los países han establecidos metas nacionales, pero menos de la mitad han vinculado explícitamente la restauración con el impulso de la biodiversidad. En cuanto al 30% de las áreas de ecosistemas en zonas de conservación para 2030, la cobertura aumentó varios puntos porcentuales, pero es sustancialmente menor que la meta del 30%, y solo 100 países proporcionaron datos cuantitativos. La mayoría de los países se comprometieron a aumentar la cobertura de las áreas protegidas. La financiación insuficiente para proyectos de biodiversidad constituye una limitación importante, especialmente para los países de bajos ingresos. Hasta el momento, pocos países han seguido las recomendaciones del marco para impulsar el gasto en biodiversidad, como la eliminación gradual de subsidios perjudiciales para ella y su sustitución por incentivos que la favorezcan, o la búsqueda de mecanismos innovadores para obtener inversión privada para el tema. América Latina tiene un interés especial en esta cuestión. Cuenta con el 60% de la biodiversidad del planeta. Es un ingente capital que debe defender y cuidar vigorosamente con políticas públicas activas y alianzas público-privadas.

Trabajo informal

La informalidad laboral en la región es un fenómeno persistente que afecta a una proporción significativa de la población trabajadora. Según datos de la OIT de 2024, aproximadamente el 50% de la mano de obra está en el sector informal. Las tasas de informalidad laboral en algunos países son: Guatemala: 83,19%, Perú: 72,07%, Ecuador: 68,64%, Paraguay: 67,31%, El Salvador: 66,5%, Colombia: 56,14%, México: 55,67%, República Dominicana: 54,71%, Argentina: 51,58%, Costa Rica: 37,38%, Brasil: 36,5%, Uruguay: 28,55% y Chile: 27,46%. La alta informalidad laboral está vinculada a diversos factores, como entre ellos la falta de oportunidades de empleo formal, y la necesidad de ingresos inmediatos. La informalidad afecta especialmente a grupos vulnerables, incluyendo mujeres, jóvenes y personas de bajos recursos, perpetuando desigualdades sociales y económicas. Para abordar este problema, es esencial implementar políticas públicas que fomenten la formalización del empleo, mejoren las condiciones laborales y promuevan la inclusión social y económica de los trabajadores informales.

Una observación