A los ocho años, en Las Minas, provincia de Herrera, José Matías Muñoz comenzó a descubrir entre cuerdas y melodías la riqueza de una tradición que marcaría para siempre su vida.
Su familia amante del folclore panameño, fue la principal motivación para acercarse a la mejoranera, ese instrumento confeccionado artesanalmente en madera de cedro, que aprendió a ejecutar de manera empírica con sus maestros Román Aizprúa y Juvencio Rodríguez.
En aquel entonces, había limitaciones para el oficio, ya que aprender a tocar la mejoranera significaba escuchar atentamente, observar las manos de los más experimentados y repetir una y otra vez hasta conseguir el sonido deseado.
Fueron esas mismas limitaciones que experimentó durante su infancia las que se convertirían, 40 años más tarde, en la inspiración para desarrollar una obra escrita destinada a preservar y transmitir el conocimiento musical de este instrumento a las futuras generaciones.
Hoy, con 40 años de trayectoria como mejoranero, José Matías Muñoz J. es maestro, profesor de Historia y Geografía, folclorista y director académico de la Academia de Música de Panamá. Su formación profesional, sus estudios musicales en el conservatorio y su constante interés por investigar las raíces culturales de Panamá le han permitido conjugar el conocimiento tradicional con la enseñanza académica.
De esa experiencia nace El Método para el Aprendizaje de la Mejoranera Panameña – Nivel Básico, una obra educativa y cultural pionera en la enseñanza sistematizada de este instrumento emblemático del folclore nacional, que es el producto de diez años de dedicación.
José Matías Muñoz, autor de esta obra, cuenta que, en el año 2016, comenzó a escribir los primeros manuscritos de este proyecto. Su propósito era crear una metodología cronológica y pedagógica que permitiera estudiar la mejoranera desde los fundamentos de la teoría musical universal, sin perder la esencia de su ejecución tradicional.
“Las limitaciones que tuve desde niño, porque no existía una metodología cronológica y pedagógica que pudiera conjugar inicialmente la parte de la teoría musical universal con la mejoranera fueron la inspiración para este trabajo”, señaló.
Uno de sus mayores desafíos fue precisamente adaptar el lenguaje académico de la música a las particularidades de un instrumento cuyo conocimiento se ha transmitido, durante generaciones, principalmente a través de la oralidad y la práctica.
Su experiencia es el resultado de cuatro décadas de ejecución, investigación, escucha y conversaciones con mejoraneros de distintas regiones del país. Como parte de este proceso, realizó entrevistas en comunidades como Santa Fe, Cañazas, Ocú y Guararé, recopilando conocimientos que contribuyeron a enriquecer el contenido de su propuesta educativa.
Entre la tradición y la innovación
Durante mucho tiempo, la mejoranera se aprendió de oído, observando a quienes dominaban el instrumento. Este camino permitió formar a grandes intérpretes, pero también limitó las oportunidades de aprendizaje de quienes no tenían cerca un maestro para adquirir estos conocimientos.
La propuesta de Muñoz busca superar esa barrera sin alterar la autenticidad de la tradición.
El método está estructurado en tres niveles, siendo el básico el primero de esta propuesta educativa. La obra cuenta con cinco unidades que conducen al estudiante de lo general a lo particular, con objetivos definidos que incluyen los orígenes del instrumento, sus acordes, la transcripción musical y las técnicas de ejecución.
En sus páginas, el lector encontrará el repertorio que tradicionalmente se interpreta en los cantaderas, los bailes de mejorana y las danzas donde tiene presencia este instrumento, explicado mediante un lenguaje musical que facilita su comprensión y aprendizaje.
La tecnología también ocupa un lugar importante dentro de la propuesta. A través de códigos QR, los lectores pueden acceder a materiales audiovisuales que complementan las lecciones y los ejercicios, facilitando el estudio tanto dentro como fuera del aula.
De esta manera, la obra establece un puente entre el conocimiento heredado de nuestros antepasados y las herramientas educativas de la actualidad.
Para Muñoz, despertar el interés de niños, jóvenes y adultos por la mejoranera no representa únicamente una oportunidad de formación musical, sino también una manera de fortalecer el sentido de pertenencia y reafirmar la identidad panameña.
Para el investigador, este instrumento constituye uno de los grandes legados de nuestra herencia mestiza y una de las expresiones más representativas de la etnomusicología panameña.
Por ello, su intención es honrar nuestras raíces, compartir la riqueza de nuestras tradiciones y contribuir a que el patrimonio musical panameño permanezca vivo en las futuras generaciones.
Más allá de enseñar a ejecutar un instrumento, José Matías Muñoz espera sembrar en cada lector el amor por lo nuestro y la conciencia de que preservar la cultura es también una forma de construir nación.
Aquel niño de ocho años que aprendió a tocar la mejoranera observando y escuchando a quienes dominaban sus cuerdas, es hoy el educador que busca facilitarles ese camino a otros niños y jóvenes panameños.
Lo que comenzó como un aprendizaje familiar se convierte ahora en un legado escrito, con la esperanza de que las melodías que acompañaron su infancia continúen resonando de generación en generación.