A los ocho años, en Las Minas, provincia de Herrera, José Matías Muñoz comenzó a descubrir entre cuerdas y melodías la riqueza de una tradición que marcaría para siempre su vida.

Su familia amante del folclore panameño, fue la principal motivación para acercarse a la mejoranera, ese instrumento confeccionado artesanalmente en madera de cedro, que aprendió a ejecutar de manera empírica con sus maestros Román Aizprúa y Juvencio Rodríguez.

En aquel entonces, había limitaciones para el oficio, ya que aprender a tocar la mejoranera significaba escuchar atentamente, observar las manos de los más experimentados y repetir una y otra vez hasta conseguir el sonido deseado.

Fueron esas mismas limitaciones que experimentó durante su infancia las que se convertirían, 40 años más tarde, en la inspiración para desarrollar una obra escrita destinada a preservar y transmitir el conocimiento musical de este instrumento a las futuras generaciones.

Hoy, con 40 años de trayectoria como mejoranero, José Matías Muñoz J. es maestro, profesor de Historia y Geografía, folclorista y director académico de la Academia de Música de Panamá. Su formación profesional, sus estudios musicales en el conservatorio y su constante interés por investigar las raíces culturales de Panamá le han permitido conjugar el conocimiento tradicional con la enseñanza académica.

De esa experiencia nace El Método para el Aprendizaje de la Mejoranera Panameña – Nivel Básico, una obra educativa y cultural pionera en la enseñanza sistematizada de este instrumento emblemático del folclore nacional, que es el producto de diez años de dedicación.

José Matías Muñoz, autor de esta obra, cuenta que, en el año 2016, comenzó a escribir los primeros manuscritos de este proyecto. Su propósito era crear una metodología cronológica y pedagógica que permitiera estudiar la mejoranera desde los fundamentos de la teoría musical universal, sin perder la esencia de su ejecución tradicional.

“Las limitaciones que tuve desde niño, porque no existía una metodología cronológica y pedagógica que pudiera conjugar inicialmente la parte de la teoría musical universal con la mejoranera fueron la inspiración para este trabajo”, señaló.

Uno de sus mayores desafíos fue precisamente adaptar el lenguaje académico de la música a las particularidades de un instrumento cuyo conocimiento se ha transmitido, durante generaciones, principalmente a través de la oralidad y la práctica.