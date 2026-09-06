Océano regresa con ‘Carta a la Vida’ y mira hacia el futuro

Después de más de cuatro décadas de trayectoria, Océano vuelve a escribir una nueva página de su historia. La banda, pionera del rock en español en el país, presenta ‘Carta a la Vida’, un sencillo que reúne experiencias, aprendizajes, pérdidas, alegrías y errores para convertirlos en una mirada de agradecimiento hacia el pasado, pero también en un impulso hacia el futuro.

La canción no nace de la nostalgia. Su propósito es reconocer el camino recorrido y entender cómo cada experiencia, incluso las más difíciles, contribuyó a construir lo que hoy es Océano, cuya alineación actual está conformada por Salo Shamah (teclado y voz), Boris Allara (guitarra y voz), Patrizio Marucci (bajo), Leo Goldfarb (batería), Zito Barés (percusión) y Servio Tulio González ‘Flying Pitongo’ (guitarra y voz).

Así lo explica Leo Goldfarb, baterista de la banda, quien considera que los errores y las situaciones adversas también tienen un valor en la vida. “Todo lo bueno que nos ha pasado en la vida, las cosas no tan buenas y los errores que a veces uno comete enseñan a corregir el rumbo, a tener más experiencia y tomar mejores decisiones. (...) Cada día representa una nueva esperanza de vivir intensamente la vida y ser agradecido por tenerla”, señala.

Ese mensaje conecta directamente con la historia del grupo. Océano comenzó cuando sus integrantes eran muy jóvenes, en una época en la que el rock en español prácticamente no tenía presencia en el país. Es así que la banda desarrolló una propuesta propia y canciones como ‘Pensamientos al Viento’ y ‘Cógelo Suave’. Unos temas que terminaron convirtiéndose en parte de una historia musical que trascendió las fronteras del país.

Para Jorge Escobar Tamayo, gerente de Tamayo Records, la importancia de Océano va mucho más allá de sus canciones. El sello trabaja con la agrupación desde sus inicios y Tamayo ha sido testigo de sus diferentes etapas.

Desde su perspectiva, el grupo representa una pieza fundamental para entender el desarrollo del rock en español en Panamá. Recuerda que cuando los integrantes comenzaron, el rock que se escuchaba principalmente en el país provenía de Estados Unidos y Reino Unido. Océano, en cambio, apostó por crear canciones en español y terminó inspirando a otras generaciones de músicos.

Tamayo compara a los integrantes de la banda con los colores de una paleta: cada uno tiene una personalidad y una manera diferente de aportar a la música, pero la combinación de todos produce el resultado final.

“Se pelean, discuten y al final acabamos con una creación grandiosa”, cuenta sobre la dinámica del grupo.

Esa diversidad también forma parte de la razón por la que Océano ha logrado mantenerse unido durante tantos años. Goldfarb reconoce que la banda ha atravesado altos y bajos, pero destaca que la amistad y la pasión por la música han permanecido.