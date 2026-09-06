Océano regresa con ‘Carta a la Vida’ y mira hacia el futuro

Después de más de cuatro décadas de trayectoria, Océano vuelve a escribir una nueva página de su historia. La banda, pionera del rock en español en el país, presenta ‘Carta a la Vida’, un sencillo que reúne experiencias, aprendizajes, pérdidas, alegrías y errores para convertirlos en una mirada de agradecimiento hacia el pasado, pero también en un impulso hacia el futuro.
La canción no nace de la nostalgia. Su propósito es reconocer el camino recorrido y entender cómo cada experiencia, incluso las más difíciles, contribuyó a construir lo que hoy es Océano, cuya alineación actual está conformada por Salo Shamah (teclado y voz), Boris Allara (guitarra y voz), Patrizio Marucci (bajo), Leo Goldfarb (batería), Zito Barés (percusión) y Servio Tulio González ‘Flying Pitongo’ (guitarra y voz).
Así lo explica Leo Goldfarb, baterista de la banda, quien considera que los errores y las situaciones adversas también tienen un valor en la vida. “Todo lo bueno que nos ha pasado en la vida, las cosas no tan buenas y los errores que a veces uno comete enseñan a corregir el rumbo, a tener más experiencia y tomar mejores decisiones. (...) Cada día representa una nueva esperanza de vivir intensamente la vida y ser agradecido por tenerla”, señala.
Ese mensaje conecta directamente con la historia del grupo. Océano comenzó cuando sus integrantes eran muy jóvenes, en una época en la que el rock en español prácticamente no tenía presencia en el país. Es así que la banda desarrolló una propuesta propia y canciones como ‘Pensamientos al Viento’ y ‘Cógelo Suave’. Unos temas que terminaron convirtiéndose en parte de una historia musical que trascendió las fronteras del país.
Para Jorge Escobar Tamayo, gerente de Tamayo Records, la importancia de Océano va mucho más allá de sus canciones. El sello trabaja con la agrupación desde sus inicios y Tamayo ha sido testigo de sus diferentes etapas.
Desde su perspectiva, el grupo representa una pieza fundamental para entender el desarrollo del rock en español en Panamá. Recuerda que cuando los integrantes comenzaron, el rock que se escuchaba principalmente en el país provenía de Estados Unidos y Reino Unido. Océano, en cambio, apostó por crear canciones en español y terminó inspirando a otras generaciones de músicos.
Tamayo compara a los integrantes de la banda con los colores de una paleta: cada uno tiene una personalidad y una manera diferente de aportar a la música, pero la combinación de todos produce el resultado final.
“Se pelean, discuten y al final acabamos con una creación grandiosa”, cuenta sobre la dinámica del grupo.
Esa diversidad también forma parte de la razón por la que Océano ha logrado mantenerse unido durante tantos años. Goldfarb reconoce que la banda ha atravesado altos y bajos, pero destaca que la amistad y la pasión por la música han permanecido.
El lanzamiento de ‘Carta a la Vida’ representa mucho más que el regreso de una canción nueva. Para Tamayo, Oceano es también un proyecto humano, construido alrededor de la amistad, la composición y una historia compartida durante décadas.
Esa historia estuvo presente en el lanzamiento del sencillo, que se convirtió en un recorrido por diferentes momentos de la trayectoria de la agrupación. Los integrantes recordaron cómo comenzaron, cómo surgieron algunas de sus canciones y las dificultades que tuvieron que superar en sus primeros años.
Entre las historias estuvieron los primeros instrumentos, los cambios de roles dentro de la banda y el apoyo de sus padres, especialmente durante los primeros viajes internacionales. “Es como si tú tomaras una paleta de colores frente a un lienzo, en que cada color es diferente, distinto, hasta pareciera contrario al otro. Pero la suma de todos esos colores te permite hacer la pintura”, explicó Tamayo sobre su proceso creativo.
El reconocimiento también sirve para explicar por qué el grupo continúa apostando por la música.
‘Carta a la Vida’ no será un lanzamiento aislado. Océano trabaja actualmente en seis nuevas canciones, que serán publicadas progresivamente. El próximo tema comenzará a trabajarse en los próximos días y la expectativa es completar el conjunto hacia diciembre. La próxima en el horizonte es ‘Ultimátum’, que verá la luz muy pronto.
La agenda también contempla asimismo nuevos escenarios fuera de Panamá con una gira en la que México, Costa Rica y Colombia aparecen entre los destinos que Océano espera visitar en los próximos meses, aunque todavía no existen fechas definidas.
La intención es llevar su música y su historia a otros públicos, pero también proyectar una parte de la identidad panameña.
Para Tamayo, ese propósito tiene un significado especial: Oceano no viaja únicamente con sus canciones, sino con una representación de lo que Panamá ha construido musicalmente.
Mientras tanto, la banda continúa mirando hacia adelante. Después de más de 40 años, ‘Carta a la Vida’ resume precisamente esa actitud: agradecer lo vivido, aprender de ello y seguir avanzando.
Porque para Océano, recordar de dónde viene no significa quedarse en el pasado. Significa tener claro quién es para saber hacia dónde quiere ir.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros