Pasión Vega debuta en Panamá con una voz que une Andalucía y América Latina

A pocas horas de ofrecer un concierto en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber, la cantante española Pasión Vega se mostró emocionada por tener la posibilidad de cantar por primera vez ante el público panameño y enseñar lo mejor de su talento que se basa en entonar con su voz canciones del género de la copla andaluza, con una habilidad capaz de conmover a los espectadores.
Madrileña de nacimiento pero malagueña de adopción, Pasión Vega cantará al público que se sentará hoy en las butacas para escucharla canciones como ‘María Se Bebe Las Calles’, ‘La Reina del Pay-Pay’ y ‘Cosas Que Hacen Que La Vida Valga La Pena’. Unos temas cuya interpretación no solo destilan pasión por la música, sino por la vida misma.
“He elegido canciones que me han acompañado a lo largo de mi carrera y que tienen esa conexión con el público de aquí. Mi repertorio está inspirado también en ritmos de esta región, como el danzón, el bambuco colombiano y la habanera. Hay muchos cantos de ida y vuelta en mi música, pero también incluiré algunas canciones escritas expresamente para diferentes momentos de mi carrera. Me gustaría ofrecerlas aquí, para darles esa caricia también a los españoles que puedan venir al concierto y que conocen parte de ese repertorio. Además, quiero aportar ese calor al público panameño que se anime a acercarse a este espectáculo y compartir juntos los éxitos cuyos ritmos representan a América Latina”, dijo.
Sobre las similitudes culturales y musicales entre Andalucía y América Latina, Vega las ve claramente.
“Fíjate que a veces se nos olvida. Todos pensamos en la pureza de nuestra música, como si nosotros la hubiéramos inventado, y resulta que esa pureza está precisamente en el mestizaje: en esos barcos que iban y venían, en esas tonadas que cruzaban el Atlántico y regresaban transformadas. La historia de la música no se puede comprender sin esas dos vertientes de crecimiento, a ambos lados del Atlántico. La música, tal como llegó, regresó de otra manera, con nuevos instrumentos y nuevos ritmos. Entiendo que no se puede separar una cosa de la otra. La música andaluza tiene una influencia enorme de la música latinoamericana, y viceversa. No puedo entenderlo de otra manera”, expresó.
La música con propósito también es uno de los sellos de identidad de Pasión Vega, cuyos últimos proyectos musicales reflejan a dos grandes exponentes internacionales de la cultura española. Vega homenajeó con su último disco ‘Pasión Almodóvar’ al director de cine mancehego entonando los temas de las bandas sonoras de sus películas como ‘Volver’ y ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’. Mientras que el penúltimo abordó en su voz los versos del poeta Federico García Lorca, cuya figura está cogiendo un auge aún más notorio con la película española ‘La Bola Negra’, realizada por los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi y que está compitiendo por España en los Premios Óscar.
“Es maravilloso poder acercarse a la figura de Federico García Lorca, a su obra y a su poesía, porque fue uno de los poetas más musicales y universales que hemos tenido en nuestro país. Su obra ha conseguido romper muchas barreras. Era un ser humano extraordinario. Durante muchas décadas, su figura quedó muy oscurecida en nuestro país, pero hemos tenido la oportunidad de desempolvarla y volver a darle vida. Cada vez que un artista se acerca a su obra, cada vez que se proyecta una película como esta o que un intérprete canta un poema de Federico García Lorca, él vuelve a vivir. Y eso es muy bonito. Soy una fanática de su obra y mañana también sonará alguno de sus poemas durante el concierto”, confió a este diario.
Igual de cautivadora puede ser la voz humana, en opinión de la cantante, cumple una función esencial en la universalidad de la música. “La música, a través de los tambores, pero también de la voz, tiene una capacidad extraordinaria. Creo que la voz humana es una de las cosas más ancestrales que existen y una de las que más pueden conmovernos”, reflexionó.
Haciéndole honor a su nombre, la cantante Pasión Vega empezó a sentir pasión por la música gracias al aprendizaje que recibió de su familia melómana.
“Tanto mis padres como un tío mío, hermano de mi mamá, que tocaba muy bien la guitarra y venía mucho a Málaga a visitarnos, tuvieron un papel fundamental. Con él empecé a cantar y a aprenderme muchas de las canciones que escuchaba en la radio o que mis padres ponían en el tocadiscos. Crecer en un ambiente musical es fundamental. Es verdad que no había nadie que se dedicara a la música en casa y no tuve ese referente profesional, pero, cuando mi entorno y mi familia empezaron a descubrir que les encantaba cómo cantaba, siempre me apoyaron muchísimo”, rememoró la artista.
Los éxitos que Pasión Vega tiene hoy en día fueron construidos a base de una carrera de esfuerzo y tenacidad. En esta entrevista con La Estrella de Panamá, recordó con cariño que le acompañaban a sus primeras presentaciones musicales, tanto en actos públicos como en los primeros concursos de radio y televisión en los que se atrevió a presentarse en busca de una oportunidad.
“Yo era menor de edad, tenía 15 años, y recibí mucho ánimo y aliento. Realmente, ellos vieron en mí unas cualidades y un potencial que yo ni siquiera sabía que tenía. Al contrario, pensaba: ‘¿Por qué mis padres me dicen esto, si yo canto como todo el mundo?. Para mí era algo muy normal. Ellos supieron ver ese potencial y que, de alguna manera, había nacido para dedicarme al escenario y al arte”, contó.
A partir de ahí, empezó una seguidilla de experiencias y vivencias en las que compartió profesionalmente con artistas como Joan Manuel Serrat y Antonio Banderas, este último le definió como ‘la voz de seda’. Al ser consultada sobre este halago, Vega afirmó que ambos tienen una amistad donde priman el cariño y la amistas.
“Él me conoce casi desde mis comienzos y también es malagueño, como yo. En uno de los trabajos de La Reina del Pay-Pay le pedí que cantara una canción conmigo. Era una canción hecha a nuestra medida, que hablaba de nuestras vidas y de nuestras pasiones, y él aceptó. Ahí comenzó un poco nuestra amistad. Después tuve la oportunidad de encontrarme con él en muchos momentos de mi carrera. Ahora, siempre que vuelvo a Málaga, voy a su teatro, el Teatro del Soho, que dirige y que se ha convertido en un espacio cultural y musical muy importante para los malagueños y las malagueñas. Siempre voy a su teatro y nos atiende. Es un hombre extraordinario, un artista inmenso y le tengo muchísimo cariño y devoción”, afirmó.
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