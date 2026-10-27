Pasión Vega debuta en Panamá con una voz que une Andalucía y América Latina

A pocas horas de ofrecer un concierto en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber, la cantante española Pasión Vega se mostró emocionada por tener la posibilidad de cantar por primera vez ante el público panameño y enseñar lo mejor de su talento que se basa en entonar con su voz canciones del género de la copla andaluza, con una habilidad capaz de conmover a los espectadores. Madrileña de nacimiento pero malagueña de adopción, Pasión Vega cantará al público que se sentará hoy en las butacas para escucharla canciones como ‘María Se Bebe Las Calles’, ‘La Reina del Pay-Pay’ y ‘Cosas Que Hacen Que La Vida Valga La Pena’. Unos temas cuya interpretación no solo destilan pasión por la música, sino por la vida misma. “He elegido canciones que me han acompañado a lo largo de mi carrera y que tienen esa conexión con el público de aquí. Mi repertorio está inspirado también en ritmos de esta región, como el danzón, el bambuco colombiano y la habanera. Hay muchos cantos de ida y vuelta en mi música, pero también incluiré algunas canciones escritas expresamente para diferentes momentos de mi carrera. Me gustaría ofrecerlas aquí, para darles esa caricia también a los españoles que puedan venir al concierto y que conocen parte de ese repertorio. Además, quiero aportar ese calor al público panameño que se anime a acercarse a este espectáculo y compartir juntos los éxitos cuyos ritmos representan a América Latina”, dijo.

Sobre las similitudes culturales y musicales entre Andalucía y América Latina, Vega las ve claramente. “Fíjate que a veces se nos olvida. Todos pensamos en la pureza de nuestra música, como si nosotros la hubiéramos inventado, y resulta que esa pureza está precisamente en el mestizaje: en esos barcos que iban y venían, en esas tonadas que cruzaban el Atlántico y regresaban transformadas. La historia de la música no se puede comprender sin esas dos vertientes de crecimiento, a ambos lados del Atlántico. La música, tal como llegó, regresó de otra manera, con nuevos instrumentos y nuevos ritmos. Entiendo que no se puede separar una cosa de la otra. La música andaluza tiene una influencia enorme de la música latinoamericana, y viceversa. No puedo entenderlo de otra manera”, expresó. La música con propósito también es uno de los sellos de identidad de Pasión Vega, cuyos últimos proyectos musicales reflejan a dos grandes exponentes internacionales de la cultura española. Vega homenajeó con su último disco ‘Pasión Almodóvar’ al director de cine mancehego entonando los temas de las bandas sonoras de sus películas como ‘Volver’ y ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’. Mientras que el penúltimo abordó en su voz los versos del poeta Federico García Lorca, cuya figura está cogiendo un auge aún más notorio con la película española ‘La Bola Negra’, realizada por los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi y que está compitiendo por España en los Premios Óscar. “Es maravilloso poder acercarse a la figura de Federico García Lorca, a su obra y a su poesía, porque fue uno de los poetas más musicales y universales que hemos tenido en nuestro país. Su obra ha conseguido romper muchas barreras. Era un ser humano extraordinario. Durante muchas décadas, su figura quedó muy oscurecida en nuestro país, pero hemos tenido la oportunidad de desempolvarla y volver a darle vida. Cada vez que un artista se acerca a su obra, cada vez que se proyecta una película como esta o que un intérprete canta un poema de Federico García Lorca, él vuelve a vivir. Y eso es muy bonito. Soy una fanática de su obra y mañana también sonará alguno de sus poemas durante el concierto”, confió a este diario. Igual de cautivadora puede ser la voz humana, en opinión de la cantante, cumple una función esencial en la universalidad de la música. “La música, a través de los tambores, pero también de la voz, tiene una capacidad extraordinaria. Creo que la voz humana es una de las cosas más ancestrales que existen y una de las que más pueden conmovernos”, reflexionó.

El éxito, de la mano del trabajo duro