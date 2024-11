‘Abrirme puertas en Los Ángeles fue en reto, pero lo logré’

Cuando Patricia De León (1978) era niña soñaba con ser presentadora de noticias. Para complacer a su papá estudió Derecho; sin embargo, como no era lo que gustaba, después de cursar todas las materias decidió no hacer las pasantías ni presentar la tesis de grado. En vez de eso, se fue a tocar puertas en los medios de comunicación para ver quién le daba una oportunidad.

¿Alguna vez te imaginaste que llegarías hasta donde estás hoy, trabajando con Morgan Freeman, Zoe Saldaña y Chris Patt?

Yo quería trabajar en noticias. Cuando era pequeña, solía ir mucho al campo. Luego empecé a estudiar Derecho en la Universidad Santa María La Antigua. Terminé todas las clases, pero no hice la pasantía ni la tesis porque Derecho fue una carrera que mi padre eligió para mí, no era lo que realmente quería hacer.

Y lo lograste ¿Cómo llegaste al periodismo?

Decidí tocar puertas en un periódico en Panamá, pero después de una breve experiencia entendí que eso no era para mí y me dirigí a Canal 2. Recuerdo que fui a la oficina de la directora de noticias, Luz María Noli, quien tenía una presencia intimidante. Entré decidida y le pedí una oportunidad. Me dijo que no había vacantes en ese momento, pero insistí y le pedí una prueba. Me miró y me dijo: ‘¿Siempre eres tan insistente?’ Le respondí que sí, que siempre busco lo que quiero.

Me hicieron una prueba y, aunque fue un reto, logré hacerlo bien. Me ofrecieron la oportunidad de hacer el pronóstico del tiempo. Aunque no era lo que quería, tomé el puesto porque vi en eso una posibilidad de entrar al medio. Con el tiempo, me ofrecieron hacer noticias en la mañana.