Pollera veragüense: ¿Qué la distingue de otros trajes típicos de Panamá?

En la provincia de Veraguas, donde los estudios folclóricos documentan hasta 21 indumentarias tradicionales distintas, la pollera regional conserva un faldón de tres tramos, un enjaretado en zigzag de dos colores y una paleta de tonos pasteles que la separan de otros trajes típicos de Panamá frente a la creciente influencia de estilos como el santeño, según revelan los registros históricos y técnicos recopilados por especialistas del sector. El análisis de esta indumentaria parte del trabajo de campo acumulado durante más de dos décadas por Eduardo Cano Ortega, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, máster en Tejidos Planos por la Universidad Complutense de Madrid y autor de once publicaciones sobre vestimentas panameñas.

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En conversación con La Estrella de Panamá, Cano señaló que el traje veragüense enfrenta los mayores choques culturales del país en materia de confección y selección de materiales, debido a un fenómeno que define como “santeñismo” y que consiste en la adopción de elementos estéticos propios de la región de Los Santos en otras provincias como si pertenecieran a su herencia local. Para comprender estas diferencias, conviene precisar las dos vertientes de la pollera en Veraguas: la de gala y la montuna. Mientras la versión de gala responde a actos ceremoniales mediante el uso de telas finas y aderezos específicos, la montuna constituye el traje de faena o de uso cotidiano festivo, elaborado con tejidos estampados y menor carga de joyería. En ambos casos, sin embargo, la estructura del vestido obedece a reglas de corte y ensamblaje que no se repiten en otras zonas del istmo.

La distinción más determinante frente al resto de las polleras del país radica en la composición de su falda, denominada pollerón. Mientras en otras regiones el faldón suele dividirse en dos cuerpos horizontales, el pollerón veragüense registra el uso de tres tucos o tramos, una configuración que Cano identifica como “única en el país”, señalando como única excepción técnica al pollerín real de La Chorrera, aunque aclara que en Veraguas también se documenta el uso habitual de dos tramos. Esta geometría encuentra respaldo directo en los talleres locales. En entrevista con La Estrella de Panamá, la artesana Rosario N. De Montenegro —formada bajo la guía de maestras como Diamantina Herrera, Amanda de Villarreal y Belkis Vargas, y cuyo trabajo se centra en la “preservación del uso tradicional”— confirmó que en la pollera montuna veragüense el faldón se construye invariablemente con “tres tucos divididos en partes iguales”. A ello se suman dos ausencias técnicas que distinguen una pieza auténtica frente a patrones de otras provincias: según precisó Montenegro, esta pollera “no utiliza peacillo ni lleva la trencilla del tapabalazo”, excluyendo tanto la banda intermedia que une tramos en otros trajes como el encaje que cubre la abertura frontal de la falda.

El contraste con la pollera de gala santeña se profundiza al examinar las labores de aguja.

Cano subrayó que la pollera santeña es la “única en Panamá que utiliza calados y trencillas de mundillo artesanales”, técnicas basadas en deshilar la tela o tejer encajes complejos mediante bolillos.

En oposición a ese despliegue de encajes blancos de Azuero, la pollera veragüense prescinde de los calados y sustenta su identidad visual en la caída de sus tejidos y en una gama cromática definida. En el plano de los colores y los materiales, los registros históricos de la gala veragüense documentan el predominio de los tonos pasteles en seda —rosado, blanco, amarillo y beige—, tradición que tras un período de desuso durante buena parte del siglo XX se recuperó a partir de la década de 1970. Montenegro ratificó a este medio que los colores pasteles constituyen la norma tradicional que separa a la gala veragüense de la santeña, aunque reconoció “casos aislados donde se utilizan otros colores”.

En la práctica contemporánea, los textiles utilizados para la gala incluyen el linón de motitas, el coquito industrial, el volié —bual o gual— y telas estampadas, géneros que la artesana describió como “muy hermosas y frescas”. Para la montuna, en cambio, el canon exige telas de flores pequeñas sobre fondo liso en el faldón y camisa blanca. Frente a estos criterios, Cano advirtió sobre la introducción de materiales sin sustento histórico en la provincia, como el satín, las organzas, las telas con perforaciones y los fondos rojos o marrones.

De acuerdo con su diagnóstico, estas alteraciones responden a tres factores:

1- La búsqueda de “lo bonito”, entendida como la preferencia por insumos vistosos pero ajenos a la historia regional.

2- El argumento de “lo barato”, que usa el ahorro como pretexto pese a que Panamá registra 104 variantes de indumentaria tradicional accesibles sin contar los trajes indígenas.

3- El impulso de “los comerciantes”, quienes ofertan materiales no tradicionales por interés mercantil.

Otra seña distintiva reside en el enjaretado, el cordón de lana que recorre el escote de la camisa. Mientras en otras provincias predominan diseños lineales o monocromáticos, en Veraguas se teje en zigzag empleando colores contrastantes con la tela base. Montenegro explicó que ejecutar este enjaretado bicolor toma “unos pocos minutos” y se complementa en la espalda con gallardetes a juego con los mismos tonos.

Respecto a costura y costos, la artesana indicó que en Veraguas “es permitido hacer las bastas a máquina y sus bolillos y uniones pueden ser a mano”, aunque realizar la pieza íntegramente a mano otorga “un plus al momento de concursar una pollera”. Mientras una pollera de gala en otras provincias puede costar entre 2,500 y 25,000 balboas o más según sus calados y mundillo, Montenegro señaló que en su taller la mano de obra artesanal parte desde los 750 balboas, variando el precio final según la tela y los encajes elegidos. Finalmente, el tocado veragüense prescinde de decenas de tembleques para apostar por una composición sobria. Montenegro afirmó haber observado “desde tres pares de balcones en adelante”, dentro de un margen tradicional de uno a seis pares de peinetas de oro, acompañadas por el peinetón, el pisa peinetón y la peineta “roba corazones”, propia de la región, combinada con pimpollos naturales, detalle que considera el más auténtico. Sobre el pecho se lucen prendas acotadas como la cadena chata, El Rosario, El escapulario, el broche de flor de guate, el tapahueso y zarcillos.