En el imaginario colectivo suele repetirse la idea de que el desempleo es el principal detonante de la criminalidad. Sin embargo, esta afirmación resulta simplista y carece de sustento sólido. La realidad es más incómoda: existen profesiones legítimas que, por su naturaleza y cercanía a ciertos entornos, se convierten en plataformas para la comisión de delitos. La proximidad criminal ocupacional describe precisamente ese hecho: el punto de convergencia entre el conocimiento técnico, el prestigio social y la decisión de aplicar esas ventajas en actividades ilícitas.

No se trata de un accidente, sino de un patrón que revela cómo el éxito profesional puede enmascarar prácticas criminales. No es casual que abogados, médicos, policías o banqueros aparezcan recurrentemente en investigaciones sobre corrupción, fraudes o abusos. Su formación profesional y posición les otorgan acceso privilegiado a información, recursos y poblaciones vulnerables. El problema no es la profesión en sí, sino el uso desviado de sus capacidades y conocimientos adquiridos.

¿Profesiones al servicio del delito?

A las preguntas ¿Qué factores tienen incidencia en la vinculación de algunos individuos consideradores profesionalmente exitosos para cometer algunos delitos? ¿Existe una relación entre algunas profesiones y delitos? Entre las profesiones ¿Cuáles tiene mayor probabilidad de participar en actividad delictivas? ¿Es el desempleo uno de los principales factores en la conducta delictiva? Varias podrían ser las respuestas; sin embargo, no existe una condición inherente a formarse en una disciplina o profesión determinada y su vinculación a una actividad criminal o delictiva; ahora el ejercicio de estas sí nos lleva a situarnos a lo que denominamos proximidad criminal ocupacional.

Una evidencia de ello se sitúa en la recurrencia de algunas profesiones y la relación con la actividad delictiva, aunado una condición desigual relacional entre las profesiones. Por ejemplo, miembros de los estamentos de seguridad, abogados/as, médicos u otros y su recurrencia en actividades delictiva pueden tener como factor inicial el contacto y cercanía al hecho con ventaja (conocimiento de leyes penales y control y orden social) o los factores inherentes al entorno social expresado en la aspiración de adquirir un estatus social por consumo.

Ello se contrapone a la falsación de la realidad, en donde afirman cotidianamente que el desempleo o “no hacer nada productivo” es uno los principales factores de criminalidad, siendo esta afirmación un falso consenso de aquellos que carecen de contendidos conceptuales, reales y un profundo conocimiento de la amplitud necesaria para el análisis del comportamiento criminológico en individual y colectivo. Adicional, al servicio narrativo para legitimar medidas y mecanismos de orden y control social de una mayoría excluida.

Criminalidad y Profesiones

El Observatorio Holandés de Crimen Organizado (Centre for Information & Research on Organised Crime (CIROC), en la investigación denominada “Profesiones Legítimas y Crimen Organizado”(De Bunt, 2011), reportó algunos hallazgos que sustentan la relación del ejercicio profesional y algunas disciplinas y el hecho de cometer o participar en actividad delictivas, algunas de estas con características de organizaciones complejas. La respuesta apunta al hecho que muchos delitos tienen que ver con el trabajo o la profesión.

En criminología se identifican y se investigan los diferentes tipos de vínculos entre ambos elementos. El ejemplo más conocido es la investigación sobre la relación causal entre profesión y crimen. Se trata de un estudio que se plantea si el desempleo aumenta las probabilidades de cometer delitos (por ejemplo, Hagan, 1993, y Freeman, 1983). Pero de otra naturaleza y totalmente diferente es el crimen como profesión o el ejercicio de una profesión actividad laboral, con característica de “enmascaramiento o fachada de éxito profesional”.

Por otro lado, la relación entre profesión y crimen se refiere al papel que tienen las profesiones legítimas en la autoría de delitos. Se cometen muchos delitos durante o gracias a el ejercicio de una profesión. A veces se trata de acontecimientos de gran repercusión y chocantes, como los abusos sexuales de aquellos individuos que tiene proximidad a poblaciones vulnerables: o el caso de las grandes estafas, por ejemplo, el caso Bernard Madoff en EEUU.

Los profesionales pueden acabar teniendo un papel de forma consciente e inconsciente, por ejemplo, los transportistas que no saben que hay drogas escondidas en la carga. Nos interesan de forma especial los delitos profesionales: casos de amonestación, imputación punible de profesiones «legítimas» o de transportistas «comunes» próximos al crimen organizado. ¿A qué profesiones afecta esto? ¿Qué papel tienen estos delitos profesionales en la ejecución del crimen organizado? o ¿qué papel juagan algunas profesiones en el delito comunes?

Los análisis demuestran que algunas profesiones son facilitadoras del delito; donde quienes la ejercen usan sus conocimientos, contactos, cercanía a las actividades delictivas, vínculos con delincuentes y habilidades para facilitar o participar en delitos con otros y de otros. Por ejemplo, empresas de transporte que mueven mercancía ilegal sin saberlo (o sabiéndolo), contables que hacen la vista gorda ante fraudes, banquero que participan en operaciones financieras complejas e ilícitas, policías que por estatus institucional actúan en el marco de la actividad que ejercen o abogados por su conocimiento de las normas y los vacíos existente en estas.

Saber especializado y crimen

Los cruces entre profesiones y delitos pueden ser infinita; sin embargo, la constante es el uso del conocimiento especializado, y el reconocimiento social como fórmula para cometer, participar y posiblemente ser un criminal éxitos. En la mayoría de los casos existe una relación clara entre profesión, crimen organizado y delitos varios, se trata de las condiciones y posibilidades que produce ventajas y el auto convencimiento de impunidad. El que va a cometer un delito pasa por el proceso de elección racional en donde el éxito delincuencial y judicial es parte del constructo del acto.

Las profesiones con mayor libertad de movimiento y autonomía son las más susceptibles. En el crimen organizado tradicional (tráfico de drogas, personas), por ejemplo, las profesiones logísticas juegan un rol secundario pero indispensable. En fraudes organizados dentro de mercados legales, la interrelación entre profesión legal y actividad ilegal es mucho mayor y más compleja.

Entre lo lícito y lo ilícito

En concreto, la proximidad criminal profesional describe el punto de convergencia entre el conocimiento técnico o profesional y la decisión de aplicarlo en actividades ilícitas. No se trata de un delito aislado, sino de un patrón en el que la formación y las oportunidades se convierten en instrumentos para obtener beneficios ilegales. El propósito central es garantizar movilidad social ascendente mediante la acumulación de riqueza y estatus, fuera de los canales legítimos de ingresos.

Como resultado, la sociedad percibe el ascenso económico como éxito sin cuestionar su origen, se legitima indirectamente la práctica. Ello, debilita la confianza en las profesiones y en las instituciones, al asociarlas con corrupción o prácticas ilegales. Entre las manifestaciones, están el cambio abrupto de nivel socioeconómico, adquisición de bienes y posesiones materiales no proporcionales a los ingresos profesionales y el uso de la posición laboral como plataforma para actividades ilícitas, entras otras.

De esta manera, la proximidad criminal es un concepto que explica cómo el conocimiento y las oportunidades profesionales pueden ser desviados hacia fines ilícitos, generando beneficios que transforman el estatus socioeconómico de manera rápida y desproporcionada. “La distinción entre actividad legal e ilegal se vuelve deliberadamente difusa como estrategia de ocultación”. (De Bunt, 2011). Al respecto, el ejercicio de la profesión en algunos casos resulta una oportunidad en donde la actividad delictiva se convierte en el verdadero factor de movilidad social aparente.

El autor es Sociólogo. Docente de la Universidad de Panamá