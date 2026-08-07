¿Qué tanto le limita su cerebro?

¿Alguna vez le ha pasado amigo que lector que, pese a que no existe ninguna barrera que nos impida lograr algo, no lo hacemos? Algunos le dicen miedo y otros, prudencia, sin embargo, algunas veces es directamente una situación llamada Efecto Pike o síndrome Pike.

No se imagina cómo nuestra pauta infantil juega un papel determinante a la hora de tomar decisiones, el cómo nos educaron, muchísimas veces, nos marca un patrón... un patrón donde usted puede enfrentar la vida con valentía y perseverancia o, uno donde el terror paralizante nos cerrará miles de puertas, una mentalidad de escasez aprendida hace que, ciertas limitaciones, condicionen nuestro comportamiento.

El llamado Efecto Pike es una metáfora poderosa que se utiliza para explicar cómo, las experiencias negativas y las restricciones del entorno pueden moldear nuestra conducta, incluso, cuando esas limitaciones ya no existen. Su valor radica en la claridad con la que ilustra un fenómeno psicológico real: la tendencia humana a interiorizar límites y actuar en función de ellos, aun cuando ya no son válidos.

La historia del efecto Pike se presenta generalmente como un experimento realizado con un pez depredador (un lucio o “pike”, en inglés) dentro de un tanque. En este entorno, se colocan peces más pequeños como alimento, pero se separan mediante una barrera de vidrio. Al principio, el depredador intenta repetidamente atacar a sus presas chocando con la barrera una y otra vez. Tras múltiples intentos fallidos, el depredador deja de intentarlo y, con el tiempo, se retira la barrera, sin embargo, el lucio ya no ataca a los peces pequeños aun cuando podría hacerlo sin impedimentos. ¡Muerto en vida! pues ha aprendido que no puede alcanzarlos y actúa en consecuencia.

Aquí la enseñanza es clara: cuando un individuo experimenta repetidos fracasos o bloqueos, puede desarrollar una creencia internalizada de incapacidad. Este fenómeno está estrechamente relacionado con conceptos psicológicos como la indefensión aprendida, estudiada por el psicólogo Martin Seligman, quien demostró que los seres humanos y los animales pueden dejar de intentar cambiar una situación negativa si perciben que no tienen control sobre ella. Le recuerdo amigo lector, errar y fallar, es parte del éxito y, ese “control” que todos buscamos en el 90% de las veces, es una ilusión.

¡No es posible dirá usted!... el efecto Pike se manifiesta en múltiples contextos, por ejemplo: una persona que ha intentado varias veces emprender un negocio sin éxito puede llegar a convencerse de que “no sirve para eso”, evitando nuevas oportunidades incluso, cuando sus circunstancias han cambiado. De igual forma, un estudiante que ha tenido dificultades repetidas en una materia puede desarrollar una barrera mental que le impide intentar mejorar, aun si ahora cuenta con mejores recursos y apoyo o, peor, si los padres solo les remarcan a sus hijos los errores y no sus logros, les borraron de su mente el deseo de crear y creer en ellos sepultando así su autoestima.

Este efecto también se observa en entornos laborales. Empleados que han sido ignorados o rechazados sistemáticamente pueden dejar de proponer ideas, asumir retos o buscar ascensos. La organización, por su parte, puede interpretar esta pasividad como falta de iniciativa, sin comprender que es el resultado de experiencias previas que han condicionado el comportamiento. De esta manera, este contexto no solo limita al individuo, sino que también puede afectar el rendimiento colectivo y la innovación dentro de grupos y empresas.

Pero recuerde algo, en este tema, muchas veces la responsabilidad está al 50% (el colaborador que no propone y vive en la zona de confort o miedo y, la empresa que no escucha y vive en la zona de la soberbia).

Uno de los aspectos más relevantes de este fenómeno es que actúa a nivel inconsciente. Las personas no siempre son conscientes de que están operando bajo limitaciones autoimpuestas. Simplemente evitan ciertas acciones, decisiones o riesgos, porque, en el pasado, esas conductas no dieron resultado. Con el tiempo, estas respuestas se convierten en hábitos y, los hábitos, en rasgos de comportamiento aparentemente “naturales”.

El efecto Pike también ofrece una oportunidad de reflexión y cambio. Si las limitaciones son aprendidas, también pueden desaprenderse. El primer paso es identificar aquellas áreas de la vida donde se ha dejado de intentar. Preguntas como: “¿Estoy evitando esto por una limitación real o por una experiencia pasada?” pueden ser clave para romper el ciclo. Recuerde lo que decía Steve Jobs: “No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante; solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro y vuelve a intentarlo modificando tus estrategias”.

Además, la exposición gradual a nuevas experiencias positivas puede ayudar a reconstruir la confianza. Así como el lucio aprendió a no atacar tras múltiples fracasos, una persona puede reaprender que sí es capaz de lograr el éxito mediante pequeños logros acumulados. Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es la pura perseverancia.

El entorno también juega un papel crucial. Un ambiente que fomente el aprendizaje, tolere el error y promueva la experimentación puede contrarrestar los efectos negativos, pero, aquí viene algo clave: ¿cuánto le dedica e invierte en su crecimiento personal?, ¡cuidado y está en esa zona mágica pendeja donde cree que le lloverán oportunidades sin hacer nada!

El efecto Pike es una metáfora poderosa que nos invita a cuestionar nuestras propias limitaciones. Nos recuerda que muchas de las barreras que percibimos no son físicas ni reales, sino construcciones mentales basadas en experiencias pasadas. Al igual que el pez que dejó de intentar, muchas personas viven dentro de límites invisibles. La diferencia está en quién logra darse cuenta de que la barrera ya no está ahí.

Estamos aquí para dejar nuestra huella en el universo. De lo contrario, ¿para qué estaríamos aquí?