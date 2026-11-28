El principio de una luz es definido por su autor, el colonense Samuel Fux, como una reflexión personal. Evita calificar su obra de autobiografía o recuento periodístico. Este libro fue presentado conjuntamente por la Editorial La Antigua, la Facultad de Humanidades y Teología y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA). Jorge Kam Cada lector es una opinión. Así piensa el profesor Jorge Kam, de la Facultad de Humanidades y Teología. “Lo que yo pueda decir de este libro, sigue siendo mi visión de lector. Creo que es una gran obra. Es un libro extraordinario, es una versión de lo que fue la construcción, el diseño, la construcción y finalmente el lograr un sueño: el Colegio Isaac Rabin”. “El libro de Samuel me gusta mucho porque también me ha ayudado a construir una historia que me faltaba en relación con mi tierra Colón. Cuando me hablan de Colón me emociono. Colón tiene un montón de cosas buenas. No sé cómo en solo 16 calles había tantas salas de cine y teatros. Hablamos de un lugar tan chiquito y una geografía tan comprimida donde había de todo”, añade. Leyendo esta obra, Jorge Kam rememora cuando era muchacho e iba al cine con su hermano. Veían dos películas más documentales europeos. “Y si tenías paciencia, y tu hermano te llevaba arrastrado, podías ganar un premio en efectivo que se daba después de la última tanda en la noche. Por eso, este libro me trae muchos recuerdos”.

Raúl Altamar Un día, Raúl Altamar, quien estudió en la Escuela de Comunicación de la USMA entre 1996 y el 2000, recibe la llamada de uno de los hijos de Samuel Fux para proponerle que fuera el editor del libro El principio de una luz. “Hablando con el señor Samuel y conociéndolo, me di cuenta que él tenía toda esta historia de vida tan interesante, poco contada, que el libro debía ser más que una historia de una escuela”, indica. Colabora con el autor a recabar la información necesaria. “Luego a entrevistar a algunas personas, darle tiempo a él para que escribiera todo esto que tenía en su mente; apoyando con testimonios de amigos y conocidos de él que contribuyeron a este libro. El señor Samuel representa a la comunidad judía de Panamá, una comunidad diversa y arraigada a este país”. “La luz de la portada del libro fue idea del señor Samuel”, explica Raúl Altamar. Porque esa luz representa el valor y el alcance de la educación y del pensamiento crítico, agrega. Daniel Zanetti

En palabras de Daniel Zanetti, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, El principio de una luz tiene componentes valiosos para cualquier territorio: patrimonio, memoria, educación, historia y religión. “Todas son muy importantes y fundamentan a Panamá. Nunca había aprendido tanto conocimiento sobre la religión judía. Aprendí que es una comunidad muy linda y con muchos aportes en lo económico, lo educativo y lo cultural”.

Para Zanetti, leer es un ejercicio que siempre es enriquecedor. “Me gustó mucho la visión del señor Samuel. Ofrece una visión abierta de nuestra sociedad. Hace un balance de nuestra historia y de cómo la educación es un puente que une diferentes perspectivas y cómo el conocimiento logra integrarnos a todos. También en la USMA se promueve la riqueza de la multiculturalidad que hay en Panamá y todos nos llevamos muy bien”. Hay que sentirse orgulloso del lugar de donde uno nace. Y pone como ejemplo el devenir de Samuel Fux. “Me encantó que en el libro diga que es cédula 3. Históricamente siempre había visto fundamentalmente a Colón como un puerto muy grande y que brindaba muchas oportunidades comerciales. Luego de leer este libro veo que esta provincia es definitivamente mucho más que eso”. Daniel Zanetti es un creyente de la educación y del poder ciudadano. “Por eso me gustó que este libro a punta a la construcción de nuestro país. Porque es muy bonito ver panameños que se interesan en aportar a la educación y que desean dejar un legado. Eso es algo que mi familia me transmite todos los días, que debemos dejar un legado”.

Samuel Fux

“A veces somos afortunados porque el destino nos da esa posibilidad de valorar lo que tenemos y lo que damos a otros”. Así reflexiona Samuel Fux, autor de El principio de la luz. En el Salón de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA Fux comparte con estudiantes y administrativos sus orígenes en Colón, ciudad en la que nació en 1943.

La familia de su padre, Feibus Rosenberg Fux, era de Rumania, y los de su mamá, Sophia Cosman, de Holanda. “Mi padre y sus hermanos nacieron en un gueto. No estaban muy bien formados porque en Rumania, como en muchos otros países de Europa, muchos judíos vivían aislados. Mi padre salió de Rumania y mi mamá de Rotterdam. Tuvieron que salir de Europa con lo que tenían puesto antes de la llegada de los nazis. Llegaron a Panamá con mi hermano mayor, Max, e iban hacia Perú y decidieron quedarse en Colón”. Su papá y sus hermanos se dedicaron, entre otras, al negocio del entretenimiento. Residían en Santa Isabel y Calle 10. “En Colón hicieron el teatro París, después El Lido, el Ansonia, el París y así sucesivamente. A los 10 o 12 años me tocaba ir con mi papá a programar las películas. La entrada a los teatros en esa época nada más costaba entre 10 y 15 centavos”.