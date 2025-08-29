Taboga: una historia de recreación y lucha por la soberanía

Ya desde tiempos franceses, Taboga fue considerada un sitio ideal para el reposo. En 1886, el empresario Jules Charles-Roux describía el sanatorio construido allí por la Compañía del Canal, con 52 habitaciones, dos comedores y salas de billar, como un espacio diseñado para acelerar la recuperación de trabajadores enfermos. Destacaba además que la isla, aunque calurosa, tenía un aire más puro que el de Panamá, lo cual hacía más llevadera la convalecencia.Con la llegada de los estadounidenses y el inicio de la construcción del Canal, Taboga adquirió un nuevo rol: se convirtió en un lugar de recreo para empleados de la Comisión del Canal. En 1909, The Canal Record informaba sobre cambios en los horarios de transporte hacia la isla, incluyendo trenes y lanchas que conectaban Panamá con Taboga tres veces por semana. Estas conexiones facilitaron que la isla se integrara a la vida cotidiana de los habitantes de la Zona.La gran transformación llegó en diciembre de 1914, cuando el sanatorio se convirtió oficialmente en hotel. Nació así el Hotel Aspinwall, concebido como centro de vacaciones y ocio. Los reportes de The Canal Record registran que su apertura coincidió con un boom de visitantes, especialmente los fines de semana. Las familias viajaban en lanchas desde Balboa para pasar dos o tres días en la isla, disfrutando de playas limpias, aire fresco y comidas abundantes. Las tarifas, pensadas para atraer tanto a empleados como a visitantes externos, oscilaban entre $2.00 y $3.50 por día, con descuentos por estadías prolongadas o para familias. Los servicios incluían menús elaborados, lavandería con conexión a Ancón y comodidades propias de un centro vacacional moderno.El esplendor inicial estuvo acompañado de altibajos. En 1916, por ejemplo, el hotel fue cerrado temporalmente debido a pérdidas financieras y a la creciente competencia de otras instalaciones recreativas en Balboa y Ancón.