‘Ventas en tacones’, una guía para alcanzar el éxito

Para cerrar una venta o hacer crecer un negocio, se necesitan habilidades trabajadas con el tiempo para alcanzar el éxito. De eso se trata el libro Ventas en tacones, escrito por la mentora y estratega de ventas Mirelis Espinosa, quien cuenta con más de 17 años de experiencia en ese campo. Basado en sus propias experiencias, busca brindar al lector los consejos prácticos para hacer crecer su negocio y emprendimiento.

Las herramientas del autoconocimiento, la identificación de las posibilidades mediante el sistema FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), la anatomía de un vendedor exitoso y la articulación de una exitosa estrategia de ventas son algunos de los aspectos tratados en Ventas en tacones.

Cabe destacar que los lectores pueden acceder de los códigos QR descargables en los capítulos de un libro que por el momento se puede adquirir en la sucursal de la editorial D’McPherson en Calle 68, San Francisco o bien contactando a través de la cuenta de Instagram mirelis.espinosa.

Si bien es cierto que el libro lleva como título Ventas en tacones, el libro apela tanto a hombres como a mujeres que deseen potenciar su negocio al más alto nivel. Con un tono directo y sencillo, Espinosa busca señalar los pasos necesarios para todo aquel que esté motivado en aprender a vender algo. Hoy en día, el vendedor se enfrenta a un panorama en el que predominan las innovaciones tecnológicas y los consumidores informados que piensan más de una vez antes de adquirir un producto o un servicio.

“Ventas en tacones es la metáfora de poder caminar en los pies de las mujeres hoy en día y es un libro que está enfocado en dar herramientas prácticas a cualquiera que lo desee leer. Las mujeres recibirán un beneficio extra al leerlo porque está pensado en la forma de vender de nosotras que se caracteriza por ser más emocional y empática. Sin embargo, siempre hago la acotación de que es para cualquier ser humano porque todos tenemos emociones”, explicó.

Es por esto que el concepto de venta trasciende mucho más allá de la simple compraventa de productos. El concepto de vender se puede aplicar a todo, no solo a lo meramente comercial. Desde las ideas hasta una marca personal que nos diferencie de los demás.

“El aprender a vender es una de las habilidades que nos puede llevar al éxito en la vida y nos conduce hacia los logros, ya que al final del camino todo es una venta. Indistintamente de que seas emprendedor, o una persona que trabaja en una empresa, constantemente te va a tocar vender (...) Mi objetivo es que el libro sea una guía práctica”, dijo.

El primer paso de un proceso de ventas es el de ganar la confianza de los clientes mientras que la segunda fase es cerrar la venta. Unos procedimientos que requieren ser seguidos al pie de la letra para obtener un buen resultado.

Dos factores a nivel personal la influyeron de manera significativa en la idea de publicar Ventas en tacones.

La primera de ellas tiene que ver con el legado que desea dejarle a su hija y a las demás personas una vez abandone el plano físico.

“Desde el día que le vi los ojos a mi hija, le dije a Dios que tenía que hacer algo para hacer de este mundo un lugar mejor. En teoría, la ley de vida dicta que ella va a quedar después de mí y por eso me propuse hacer algo para contribuir a esa misión que me puse. Me di cuenta de que a través de las ventas, yo he podido lograr mucho en mi vida y sé que hay personas a las que les cuesta hacerlo. En especial, a las mujeres por la multiplicidad de roles que tenemos en la sociedad, como el de ser la mejor madre, la mejor ama de casa, la mejor esposa, la mejor amiga, etc. En esos mil roles que tenemos las mujeres, muchas veces hay negocios y carreras que necesitan que disfrutes del proceso y que no se asemeje a una tortura”, expresó.

La segunda está relacionada con el testimonio de su madre, quien se llama Mirelis al igual que la autora. Para ella, su madre es su ‘entaconada favorita’. De carácter trabajador, u madre fue una mujer de clase media que no terminó sus estudios universitarios por estar al pendiente de sus hijos.

“La vi trabajar muchísimo y esforzarse mucho por sacar adelante a su familia. Mi padre estaba enfermo y mi mamá siempre estaba al pie de cañón y en tacones, hasta que tuvo un accidente y por eso tuvo que dejar de usar tacones. Es la única queja que he escuchado por parte de mi mamá: que iba a extrañar a sus tacones. Por eso, la asocio a la fortaleza, la responsabilidad y al compromiso”, recordó.