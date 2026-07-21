Así se preparan los niños que resolverán 70 operaciones en solo cinco minutos

En cambio, el <b>programa Aloha</b> tiene dos componentes. El más visible es la capacidad de los niños para resolver operaciones aritméticas a gran velocidad, algo que suele sorprender a cualquiera que los vea competir. Sin embargo, el verdadero objetivo del programa es el <b>desarrollo cognitivo</b>.'Buscamos fortalecer habilidades como la <b>concentración</b>, la <b>memoria</b>, la <b>creatividad</b>, la <b>imaginación</b> y la capacidad para resolver problemas. Todo eso les servirá durante toda su vida', manifestó Cedeño.