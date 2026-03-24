Danilo Pérez y su éxito en el Lincoln Center con ‘Raíces africanas’

Al momento de comenzar la entrevista con La Estrella de Panamá, el músico y compositor panameño Danilo Pérez – quien se encontraba en camino a Boston (Estados Unidos) – no podría ocultar su entusiasmo al hacer balance de las presentaciones que realizó entre el pasado 12 y 14 de marzo en el Lincoln Center de Nueva York. En su primera entrevista tras las presentaciones musicales de ‘Raíces Africanas’, Pérez catalogó los conciertos de ‘históricos’ al servir como una plataforma para la celebración de la herencia afropanameña en suelo estadounidense.

“Me llena de orgullo el poder haberla escrito y presentado en el Lincoln Center, una de las mejores orquestas del mundo dirigidas por Wynton Marsalis y con la colaboración artística de la poeta Ivette Modestin y la cantante Catherine Russell, quienes hemos hecho una conversación que giró en torno a los ritmos africanos y a la herencia panameña del tambor”, expresó.

En el acto – en el que también actuó Godwin Louis – también estuvo presente Lucas Maylin, un joven músico panameño que recibió las clases de la Fundación Danilo Pérez desde los cinco años de edad. Otro elemento que llena a Pérez de orgullo y que reafirma el impacto de los programas educativos de la Fundación, los cuales impactaron a más de 75,000 jóvenes, quienes vieron en la música una herramienta de progreso y de superación.

La génesis de ‘Raíces Africanas’, de acuerdo con el propio Pérez, radica en la profundización de los eventos históricos que dieron forma al mapa cultural panameño, específicamente en lo que se refiere a la cultura afropanameña. “La conexión de nuestra herencia con el continente africano y el espíritu de resiliencia e identidad que fue forjado desde la época de Bayano hasta los cimarrones. En fin, son muchos eventos históricos los que tuvieron lugar y los mismos me llenan de mucho orgullo. Es importante que los podamos documentar”, agregó.

En este sentido, Pérez desveló que busca convertir este proyecto eventualmente en un musical el cual busca llevar a, entre otros destinos, a Panamá.

“Hay que contar esta historia poco conocida fuera de Panamá. Nuestro fin fue hacer un viaje musical con el que ponemos luz al espíritu de creatividad y resiliencia del continente africano y que tiene sus influencias en Panamá y las Américas. La composición que presentamos en el Lincoln Center es un tributo a nuestros ancestros, a sus historias así como los ritmos que todavía continúan viviendo en nosotros”, expresó.

Pérez así mismo puntualizó que esta labor pedagógica que pretende llevar a cabo con ‘Raíces Africanas’ no es de ahora, sino que se remonta a los años 1990 cuando abordó en su trabajo musical y en su labor educativa las consecuencias culturales que trajo consigo un episodio doloroso en la historia como lo fue el comercio de esclavos que sucedió entre los siglos entre los siglos XVI y XIX, y que incluso, a día de hoy, sigue generando heridas difíciles de sanar.

“La música tiene algo hermoso. Crea un espacio neutro donde se puede hablar de historia y conversar temas importantes mientras se honra nuestra herencia. También se celebra la resiliencia. La música tiene el poder de abordar esos temas y con el impacto que generaría un musical sería mucho más grande. Los musicales son capaces de conectar la música con las palabras, así como con el mensaje que quieres transmitir”, comentó.

Algunas de las composiciones bajo los que se dividió la presentación de ‘Raíces africanas’ fueron los siguientes: las raíces afropanameñas (con una dedicatoria al líder africano Bayano); ‘Maravillas del mundo’ (la cual se adentra en la historia de la vía interoceánica y homenajea las manos que hicieron realidad la vía interoceánica), y ‘Ecos del istmo’ (dirigiéndose al hecho de que Panamá está situada entre dos mundos, entendiéndose el Atlántico y el Pacífico). La composición final se fija en la variedad de mariposas que existen en Panamá y en el hecho de que las mismas siempre reflejan la diversa fauna y flora que hay sobre el territorio nacional.

“En Panamá, las culturas sufren una colisión y se rompen las fronteras. Las fronteras prácticamente no existen, y de esa fusión emerge una identidad nueva. El panameño tiene que reconocer que nosotros somos un producto muy especial de esta colisión cultural que dio frutos gracias a nuestra posición geográfica.”, expresó.

Entre los asistentes al evento estuvo el Embajador de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas, Eloy Alfaro de Alba así como el escritor Paul Kahn quien le dejó el siguiente mensaje: ‘¡Al concierto solo puedo describir como brillante!’, le dijo el esposo de Catherine Russell. Kahn resaltó el esfuerzo de Pérez de resaltar el legado del pianista, arreglista, compositor y director de orquesta panameño Luis Russell, originario de la provincia de Bocas del Toro.

“Llevaste adelante el legado de Luis Russell, sentado al piano interpretando composiciones originales con una big band, de una manera hermosa y llena de sentimiento”, agregó Kahn, en un mensaje de WhatsApp dirigido a Pérez poco después de una de sus presentaciones musicales.