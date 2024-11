De la tierra al museo: ‘El ultimo vuelo del Chaman’

El Último Vuelo del Chamán es una exhibición que se remonta a los años 750 - 850 dC. Trata sobre una tumba donde se encontraron factores funerarios y ofrendas importantes que fueron enterradas con él. Este hallazgo se dio en el Centro Arqueológico El Caño, ubicado en la provincia de Coclé, exactamente a 170 km de la ciudad capital.

“Creo que lo más interesante del descubrimiento son los tubos de sanación, que son unos tubos de metatarso de venado de cola blanca y es lo que da la identidad al señor de Saturno, fue enterrado con oro muy vistosos, son pectorales y brazaletes que son insignias o símbolos de alto estratos con los que eran enterrados otros señores de la época”, destacó la Dra. Julia del Carmen Mayo, directora del Proyecto Arqueológico El Caño, en una entrevista a La Estrella de Panamá.

Según la Dra. Mayo lo que le distingue como'El Chamán' son los tubos de sanación, cascos, cascabeles, que son elementos propios de su rol en aquel entonces.

El nombre de esta exhibición es una referencia metafórica a su viaje después de la muerte, se cree que los chamanes volaban en sus trances cuando estaban en el arte de su profesión y este representa su último vuelo hacia la muerte.

“El sitio arqueológico, donde llevamos muchos años escarbando, cada día nos sorprende más, tiene muchísimas cosas por descubrir y no solamente en cuanto a enterramientos, incluso hay áreas donde no hemos llegado y sabemos que habrán grandes descubrimientos”, agregó la Dra. Mayo.

Desafortunadamente no se puede identificar a que grupo étnico pertenencia este Chamán por diferentes motivos. Uno es que en el área del descubrimiento ya no habitan grupos originarios que se remontan a la época de estos elementos; y el segundo motivo es que los huesos de los restos humanos hallados, no conservan las moléculas del ADN, lo cual impide poder hacer una comparación y establecer un vínculo seguro que demuestre científicamente quienes son sus parientes más cercanos de la actualidad.

La Dra. Mayo destaca que “visitar esta exhibición permite al pueblo panameño conocer un poco más de su pasado precolombino de nuestro país y permite aprender cosas nuevas de otros pueblos, otras formas de pensar y culturas”.