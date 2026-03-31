De Panamá a México: Los Rabanes expanden su huella en la nación azteca

El grupo panameño de rock Los Rabanes consolida su huella en México tras destacar en uno de los festivales musicales más importantes del país, el Vive Latino, junto a la reconocida banda Orquesta Internacional.

En esta ocasión, la agrupación —integrada por Emilio Regueira, Christian Torres, Javier Saavedra y Randy Cuevas— firmó en la capital mexicana un acuerdo con Ocesa, una de las principales compañías de entretenimiento en vivo en América Latina.

Dicha alianza arranca el próximo 6 de junio con la presentación de Los Rabanes en el espectáculo ‘Gol de Oro’, organizado en el marco del Mundial de Fútbol 2026, donde compartirán escenario con el grupo La Tremenda Korte y artistas como Aterciopelados, Ximena Sariñana y Los Pericos, entre otros.

En una nota de prensa, la banda manifestó su intención de seguir conquistando México, un país en el que continúa consolidando una base de fanáticos de distintas generaciones que los han seguido durante décadas.

En una entrevista reciente publicada por La Estrella de Panamá, el líder del grupo, Emilio Regueira, expresó su orgullo por el impacto de canciones como ‘Perfidia’ y ‘Señorita, a mí me gusta su style’, que se han convertido en himnos del rock latino.

“Eso es algo muy bonito, y ese algo bonito es producto de que Los Rabanes se atrevieron a crear un sonido distinto a lo que se escuchaba en el momento en que surgimos”, recordó Regueira en la entrevista del pasado 12 de marzo, realizada con motivo de su inclusión en la lista de la revista Billboard, que reconoce a las 50 mejores bandas de rock en español de la historia.

La publicación destacó, entre otros factores, la habilidad de Los Rabanes para fusionar el rock con ritmos como el ska y el reggae.

“Toda banda tiene influencia de otras bandas o músicos como Nirvana, porque la música está ahí, pero cada composición surge de un sonido propio, fruto de un sueño compartido. Eso pasó con Los Rabanes. (...) Nosotros somos una banda que se atrevió a hacer cosas muy locas que nadie creía posibles y siempre hicimos lo que quisimos”, añadió Regueira.

Su agenda en la escena internacional no se detiene. La banda se presentará el próximo 2 de abril en el Mini Festival de Ska en El Salvador, donde compartirán cartel con otras agrupaciones del género como la banda salvadoreña Adhesivo y las agrupaciones mexicanas Sr. Bikini y Out of Control Army.

Además, el grupo se encuentra afinando detalles para su próxima presentación en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico.